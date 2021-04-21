Босиком заставили идти на уроки детей в школе №12 Бердска: забыли сменку. Смотрите видео

Заставляют разуваться детей в коридоре школы и идти босиком до учебных кабинетов руководство 12 школы Бердска.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из родительниц ребенка, в школу впускают только при наличии сменной обуви или бахил.
- К руководству школы у меня несколько вопросов. Для какой цели мы заказываем в классные кабинеты шкафы и прочую мебель, если все должны носить с собой? С чего это в школе нужно находится в бахилах, это не медицинское учреждение? Если не хватает кадрового персонала, то, наверное, это не проблемы детей и их родителей! Школа, наверное, совсем забыла о предписании Роспотребнадзора о термометрии, и прочих правил при условии повышенной готовности. И самое главное, кто потом будет лечить детей, если они утром идут по кабинетам босиком? - недоуменно сообщила "Курьер. Среда. Бердск" мама одного из учащегося школы №12 сегодня, 21 апреля.
Ситуацию прокомментировала директор школы №12 Ирина Ачикалова. Как выяснилось, сменная обувь необходима осенью-весной и это правило введено приказом школы. Отмечается, что сменку носят и педагоги.
- Дети не ходят босиком, - сказала Ирина Павловна.
Стоит отметить, что на сайте школы №12 редакции не удалось найти локальный документ, который регламентирует ношение сменно обуви. При этом Ирина Ачикалова подтверждает, что на фото изображена школа №12. Но обувь стоит у скамеек раздевалки лишь потому, чтобы ученики могли переобуваться сидя. По словам диркетора учебного заведения, сменная обувь необходима для того, чтобы в школе было меньше пыли и грязи.
При этом важно отметить, что ученики могут идти до класса в бахилах, а далее надевать сменную обувь. При этом такое решение согласовано с родителями, которые и обязаны покупать бахилы. Сменку можно хранить как в классах, так и в гардеробе, но в пакетах.
Как отметило руководство школы в беседе с "Курьер. Среда. Бердск", школьники без бахил не могли идти в класс босиком. Но Ирина Ачикалова пообещала разобраться в этой ситуации и почему такие выводы сделали родители школьников.