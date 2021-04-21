Босиком заставили идти на уроки детей в школе №12 Бердска: забыли сменку. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Босиком заставили идти на уроки детей в школе №12 Бердска: забыли сменку. Смотрите видео

11:41:434/21/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
0

Как утверждает мама одного из детей, без бахил и сменной обуви детей в кабинеты не пускают. В учебном учреждении не проводится и термометрия. Кто потом будет лечить детей? - недоумевает бердчанка.

Ситуация в 12 школе Бердска

Заставляют разуваться детей в коридоре школы и идти босиком до учебных кабинетов руководство 12 школы Бердска.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из родительниц ребенка, в школу впускают только при наличии сменной обуви или бахил.

- К руководству школы у меня несколько вопросов. Для какой цели мы заказываем в классные кабинеты шкафы и прочую мебель, если все должны носить с собой? С чего это в школе нужно находится в бахилах, это не медицинское учреждение? Если не хватает кадрового персонала, то, наверное, это не проблемы детей и их родителей! Школа, наверное, совсем забыла о предписании Роспотребнадзора о термометрии, и прочих правил при условии повышенной готовности. И самое главное, кто потом будет лечить детей, если они утром идут по кабинетам босиком? - недоуменно сообщила "Курьер. Среда. Бердск" мама одного из учащегося школы №12 сегодня, 21 апреля.

Ситуацию прокомментировала директор школы №12 Ирина Ачикалова. Как выяснилось, сменная обувь необходима осенью-весной и это правило введено приказом школы. Отмечается, что сменку носят и педагоги.

- Дети не ходят босиком, - сказала Ирина Павловна.

Стоит отметить, что на сайте школы №12 редакции не удалось найти локальный документ, который регламентирует ношение сменно обуви. При этом Ирина Ачикалова подтверждает, что на фото изображена школа №12. Но обувь стоит у скамеек раздевалки лишь потому, чтобы ученики могли переобуваться сидя. По словам диркетора учебного заведения, сменная обувь необходима для того, чтобы в школе было меньше пыли и грязи.

При этом важно отметить, что ученики могут идти до класса в бахилах, а далее надевать сменную обувь. При этом такое решение согласовано с родителями, которые и обязаны покупать бахилы. Сменку можно хранить как в классах, так и в гардеробе, но в пакетах.

Как отметило руководство школы в беседе с "Курьер. Среда. Бердск", школьники без бахил не могли идти в класс босиком. Но Ирина Ачикалова пообещала разобраться в этой ситуации и почему такие выводы сделали родители школьников.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бахилыне пускают без сменкиразуваются детиприказ школы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ужас?

    Аноним, 21 апреля 2021 12:01:31
    какой-то театр абсурда! Как же наше поколение отучилось в школе без сменной обуви, без столовой, без планшетов? Ходили с тощими портфелями, а не так как сегодняшняя внучка таскает тяжеленный ранец и кучу сменной обуви.
    1
    1
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию хотят ввести в России. Что это значит, рассказываем
11:58:24 4/21/2021
Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию хотят ввести в России. Что это значит, рассказываем
БердскБосиком заставили идти на уроки детей в школе №12 Бердска: забыли сменку. Смотрите видео
11:41:43 4/21/2021
Босиком заставили идти на уроки детей в школе №12 Бердска: забыли сменку. Смотрите видео
Открытки с Днем местного самоуправления 21 апреля 2021 и поздравления в стихах
11:32:43 4/21/2021
Открытки с Днем местного самоуправления 21 апреля 2021 и поздравления в стихах
БердскКто такая новый директор ГЦКиД Бердска: Экс-кавэнщица Елена Рущикова рассказала о планах и мечтах
11:32:32 4/21/2021
Кто такая новый директор ГЦКиД Бердска: Экс-кавэнщица Елена Рущикова рассказала о планах и мечтах
БердскСегодня, 21 апреля, Путин обратится к нации через послание к Федеральному Собранию по теме материальной поддержки
11:23:47 4/21/2021
Сегодня, 21 апреля, Путин обратится к нации через послание к Федеральному Собранию по теме материальной поддержки
21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления
11:12:31 4/21/2021
21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления
БердскВице-губернатор Семка едет в Бердск: Ему покажут обновленный за 170 млн рублей водозабор
11:10:48 4/21/2021
Вице-губернатор Семка едет в Бердск: Ему покажут обновленный за 170 млн рублей водозабор
Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
11:01:15 4/21/2021
Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
Эк-геолог из России Клавдия Кондари стала фотомоделью в 80 лет
10:59:23 4/21/2021
Эк-геолог из России Клавдия Кондари стала фотомоделью в 80 лет
Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке
10:50:48 4/21/2021
Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке