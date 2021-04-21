27 апреля – Красная луна в апрельское Полнолуние: как правильно загадать желание на суперлуние

Все мы имеем какие то желания и стремления, и хотим их реализовать как можно скорее. Прикладываем этому усилия и ищем пути для их реализации. Мало кто задумывается о том, что на помощь можно призвать Луну - ведь ее энергетика постоянно меняется и бываю дни, когда она набирает максимум своей силы.
Это, конечно не волшебство, это просто более широко открытые врата для возможностей. Ведь всем известно, как Луна влияет на все живое, на все то, в чем есть вода. Отливы и приливы, рост растений А ведь мы тоже на огромное количество процентов состоим из воды.
В Полнолуние Луна полностью освещена Солнцем, и находятся эти два светила в противоположных точках.
27 апреля 2021 года, в 6.33 минуты по московскому времени наступит очередное Полнолуние, которое, кстати, пройдет в очень близкой точке к Земле - своем перигее. Из-за этого луна будет казаться большой и красной несколько минут и это явление называется Суперлунием. Пройдет оно в знаке Скорпиона.
Что можно делать в Полнолуние 27 апреля?
Можно выполнять разного рода обряды и ритуалы, направленные на привлечение любви, богатства и счастья.
Просить прощения и прощать других.
Делать добрые дела, заниматься благотворительностью.
Заниматься профилактическими процедурами для своего здоровья.
Чего не рекомендуется делать:
Делать операции, косметические процедуры с уколами, удалять и лечить зубы.
Начинать новые крупные проекты, занимать деньги, инвестировать.
Начинать поездки, делать предложение о браке, заключать брачные контракты.
Как правильно загадать желание?
1.Преодолеть сомнение
Для начала нужно поверить в себя и перестать думать о том, что у вас ничего не получится. Не стоит думать о том, что ваши мечты так и останутся мечтами.
2. Искренне верить
Это пункт напрямую связан с первым. Вам нужно искренне поверить, что нет ничего невозможного и ваши цели - реальны. Начните программировать на то, что все будет (возможно, не сразу), визуализируйте свое желание, представляйте как оно исполнится и что поменяет в вашей жизни. Хорошо составлять карту желаний.
3. Слова важны
Формулировать свои желания нужно четко и конкретно. Фраза "Я хочу быть богатым" - работать на будет. Будет работать "Я хочу иметь работу, которая ежемесячно приносит мне сумму 3 тысячи долларов (к примеру)".
Ваше желание должно быть сформулировано словами, не имеющими негативного смысла. Например нельзя говорить "Я хочу никогда не болеть". Нужно говорить "Я хочу быть здоров".
Желание должно быть одно. На каждое Полнолуние. Не стоит вываливать на Луну все то, чего вам хочется - определите для себя - что наиболее важно для вас в этот момент времени.
Обряды и ритуалы на желания
Возьмите чистый, прозрачный стакан с водой. Чтобы на нем не было ни рисунков и никаких рельефов. Надиктуйте перед окном на воду свое правильно сформулированное желание, поднося ее близко к вашим губам. Оставьте стакан по окне на всю ночь, чтобы вода зарядилась лунным светом. Утром маленькими глотками выпейте ее, представляя себе ваше исполнившееся желание.
Можно оставить на подоконнике маленькую вещицу, которая будет вашим талисманом. Она зарядится лунным светом и можно носить ее с собой, но так, чтобы никто ее не видел. Поэтому не выбирайте для "зарядки" украшения.
Выберите у себя во дворе дерево, которое вам понравится. Не выбирайте старое или больное. Хорошо будет. если дерево набирает цвет. Купите заранее кусок ткани - золотистой или серебристой. Можно просто голубую - лунного цвета. Эту ткань нужно расселить под деревом, встать на нее и в полночь на Полнолуние проговорите вслух ваше желание для Луны. Оторвите от ткани ленту, завяжите ее на дереве, скажите ему "спасибо" и отправляйтесь домой.