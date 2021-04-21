На площади Ленина Новосибирска установили ограждения и запретили парковку 21 апреля
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На площади Ленина Новосибирска установили ограждения и запретили парковку 21 апреля

1:00:494/21/2021Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
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Ограждения установлены по всему периметру Театрального сквера.

Это появилось утром 21 апреля
Это появилось утром 21 апреля
На площади Ленина в Новосибирске сегодня, 21 апреля, снова установили ограждения. По информации очевидцев, работа ведется с 9 утра. Установленные ограждения находятся по всему периметру Театрального сквера. Помимо этого, сотрудники ГИБДД запретили парковку на улице Депутатской возле мэрии города.
Напомним, штаб оппозиционера Навального заявлял о проведении несогласованных акций по всей России сегодня, 21 апреля. МВД же в свою очередь предупредило, чем чреваты такие сборища.
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ограждениеплощадь Ленинапарковка
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