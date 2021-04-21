Белый медведь Умка умер из-за брошенного в вольер мячика

В зоопарке Екатеринбурга из-за брошенного в вольер детского мячика умер белый медведь кличке Умка, сообщает пресс-служба организации.
- Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными, — указано в заявлении.
Хищник родился в дикой природе и рано остался без матери. В поселке Биллингс (Чукотка) его отбили от стаи собак местные жители. Несколько месяцев медведь жил в сарае и питался рыбой, мясом моржей и тюленей. Подросшее млекопитающее становилось опасным для окружающих.
Напомним, что животное привезли в Екатеринбург с Чукотки 24 апреля 1998 года.