Белый медведь Умка умер из-за брошенного в вольер мячика
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Белый медведь Умка умер из-за брошенного в вольер мячика

2:04:014/21/2021Фото: pixabay.com
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Животное привезли в Екатеринбург с Чукотки в 1998 году.

Умка проглотил брошенный в вольер детский мячик

В зоопарке Екатеринбурга из-за брошенного в вольер детского мячика умер белый медведь кличке Умка, сообщает пресс-служба организации.

- Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными, — указано в заявлении.

Хищник родился в дикой природе и рано остался без матери. В поселке Биллингс (Чукотка) его отбили от стаи собак местные жители. Несколько месяцев медведь жил в сарае и питался рыбой, мясом моржей и тюленей. Подросшее млекопитающее становилось опасным для окружающих.

Напомним, что животное привезли в Екатеринбург с Чукотки 24 апреля 1998 года.

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медведьекатеринбургумка
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