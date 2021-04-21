Пробки в Москве достигли 10 баллов 21 апреля

Москву вновь сковали пробки. Как сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале, уровень пробок достиг 10 баллов утром 21 апреля. Отмечается, что на это повлияла плоха погода - в столице России дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
- Советуем выезжать на машине после часа пик в 21:00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП, — попросил водителей в Дептрансе.
Отмечается, что на столь высокий уровень пробки влияет ограничение движения в связи с проведением дорожных работ. Например, меняется покрытие на 91-м километре МКАД (внешняя сторона), 85-м и 32-м километрах МКАД (внутренняя сторона), а также в сегменте Варшавского шоссе, 26, проспекта Андропова, 48, Волгоградского проспекта, 45 и на Северянинском путепроводе.