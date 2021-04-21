Когда высаживать чеснок в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю

Чеснок является достаточно холодолюбивой культурой и способен выдержать заморозки до -8 градусов. Но высаживают его весной уже тогда, когда воздух прогрелся до +15 градусов, а температура почвы на глубине посадки составляет +8 градусов. Его можно садить рядом с морковью и всеми крестоцветными культурами, например капустой.
Возвратные заморозки чеснок переносит хорошо и уже через пару недель можно наблюдать дружные всходы. Полив осуществляется не чаще 1 раза в 5 дней. Яровой чеснок больше подвержен разного рода заболеваниям, но меньше идет в стрелку.
Выбрать время для посадки нужно не только по температурному режиму, но и по лунному календарю.
Благоприятные дни
- 12 мая (2 -й лунный день)
- 16 мая (6 -й лунный день)
Хорошие дни
- 13 мая (3 -й лунный день)
- 14 мая (4 -й лунный день)
- 15 мая (5 -й лунный день)
- 17 мая (7 -й лунный день)
- 21 мая (11 -й лунный день)
- 26 мая (16 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 4 мая (23 -й лунный день)
- 5 мая (24 -й лунный день)
- 18 мая (8 -й лунный день)
- 19 мая (9 -й лунный день)
- 20 мая (10 -й лунный день)
- 22 мая (12 -й лунный день)
- 23 мая (13 -й лунный день)
- 24 мая (14 -й лунный день)
- 25 мая (15 -й лунный день)
- 27 мая (17 -й лунный день)
Плохие дни
- 1 мая (20 -й лунный день)
- 3 мая (22 -й лунный день)
- 6 мая (25 -й лунный день)
- 7 мая (26 -й лунный день)
- 8 мая (27 -й лунный день)
- 9 мая (28 -й лунный день)
- 28 мая (18 -й лунный день)
- 30 мая (20 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 2 мая (21 -й лунный день)
- 10 мая (29 -й лунный день)
- 11 мая (30 -й лунный день)
- 29 мая (19 -й лунный день)
- 31 мая (21 -й лунный день)