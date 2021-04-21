Когда высаживать чеснок в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
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Когда высаживать чеснок в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю

3:20:154/21/2021Фото: PxHere
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Возвратные заморозки чеснок переносит хорошо и уже через пару недель можно наблюдать дружные всходы. Полив осуществляется не чаще 1 раза в 5 дней.

чеснок
Весной высаживается яровой чеснок

Чеснок является достаточно холодолюбивой культурой и способен выдержать заморозки до -8 градусов. Но высаживают его весной уже тогда, когда воздух прогрелся до +15 градусов, а температура почвы на глубине посадки составляет +8 градусов. Его можно садить рядом с морковью и всеми крестоцветными культурами, например капустой.

Возвратные заморозки чеснок переносит хорошо и уже через пару недель можно наблюдать дружные всходы. Полив осуществляется не чаще 1 раза в 5 дней. Яровой чеснок больше подвержен разного рода заболеваниям, но меньше идет в стрелку.

Выбрать время для посадки нужно не только по температурному режиму, но и по лунному календарю.


Благоприятные дни



  • 12 мая (2 -й лунный день)

  • 16 мая (6 -й лунный день)




Хорошие дни



  • 13 мая (3 -й лунный день)

  • 14 мая (4 -й лунный день)

  • 15 мая (5 -й лунный день)

  • 17 мая (7 -й лунный день)

  • 21 мая (11 -й лунный день)

  • 26 мая (16 -й лунный день)




Нейтральные дни



  • 4 мая (23 -й лунный день)

  • 5 мая (24 -й лунный день)

  • 18 мая (8 -й лунный день)

  • 19 мая (9 -й лунный день)

  • 20 мая (10 -й лунный день)

  • 22 мая (12 -й лунный день)

  • 23 мая (13 -й лунный день)

  • 24 мая (14 -й лунный день)

  • 25 мая (15 -й лунный день)

  • 27 мая (17 -й лунный день)




Плохие дни



  • 1 мая (20 -й лунный день)

  • 3 мая (22 -й лунный день)

  • 6 мая (25 -й лунный день)

  • 7 мая (26 -й лунный день)

  • 8 мая (27 -й лунный день)

  • 9 мая (28 -й лунный день)

  • 28 мая (18 -й лунный день)

  • 30 мая (20 -й лунный день)




Самые плохие дни



  • 2 мая (21 -й лунный день)

  • 10 мая (29 -й лунный день)

  • 11 мая (30 -й лунный день)

  • 29 мая (19 -й лунный день)

  • 31 мая (21 -й лунный день)



 

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