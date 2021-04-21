Прямой эфир Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию от 21 апреля 2021. Смотрите онлайн
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Прямой эфир Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию от 21 апреля 2021. Смотрите онлайн

3:40:334/21/2021Фото: Кремлин.ру
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По Новосибирску прямая линия стартует в16.00, а по Москве - в 12.00.

Путин говорит в прямом эфире
Через некоторое время президент России Владимир Путин начнет вести прямой эфир с посланием Федеральному Собранию. Напомним, ранее сообщалось, что 21 апреля глава государства затронет социальную тему в стране. Многие россияне ждут важных решений Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам и выплатам семьям с детьми. Что же, смотрте на Путина в прямом эфире вместе с "Курьер. Среда. Бердск".
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