Чиновники Бердска телепортировались в 60-е: Наелись бутербродов со шпротами и селедочкой и закусили эклерами
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Чиновники Бердска телепортировались в 60-е: Наелись бутербродов со шпротами и селедочкой и закусили эклерами

2:22:584/21/2021Фото: Алины Буровой
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Каждого гостя "обслужили культурно" в День самоуправления.

Власть города пообещала обслужить всех
Власть города пообещала обслужить всех

Радостные и нарядные собрались в ГДК Бердска сливки общества и чиновники Бердска сегодня, 21 апреля. Повод хороший - мэрия организовала торжественное мероприятия "Из прошлого в будущее", посвященное Дню местного самоуправления. В числе приглашенных - мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Бердска Владимир Голубев.

Как отмечает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места торжества, прямо на входе в здание организован буфет. Гости могут насладится фуршетом из лёгких закусок. Примечательно, что зал оформлен в стиле 60-х годов. Здесь вам и высокие круглые столики и буфетчицы в бордовых платьях в горох, прически которых украшают белоснежные чепчики. А на столе бутерброды с селёдочкой, шпротами, колбаской и сыром. В качестве десерта - конфеты, пряники и эклеры.

Постер из СССР гласит - обслужим культурно каждого посетителя. И ведь не обманули.

Автор видео Алина Бурова

Праздник проходит в ГДК
Гостей собралось много
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день самоуправленияселедочкабутерброды
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