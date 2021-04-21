Чиновники Бердска телепортировались в 60-е: Наелись бутербродов со шпротами и селедочкой и закусили эклерами

Радостные и нарядные собрались в ГДК Бердска сливки общества и чиновники Бердска сегодня, 21 апреля. Повод хороший - мэрия организовала торжественное мероприятия "Из прошлого в будущее", посвященное Дню местного самоуправления. В числе приглашенных - мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Бердска Владимир Голубев.
Как отмечает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места торжества, прямо на входе в здание организован буфет. Гости могут насладится фуршетом из лёгких закусок. Примечательно, что зал оформлен в стиле 60-х годов. Здесь вам и высокие круглые столики и буфетчицы в бордовых платьях в горох, прически которых украшают белоснежные чепчики. А на столе бутерброды с селёдочкой, шпротами, колбаской и сыром. В качестве десерта - конфеты, пряники и эклеры.
Постер из СССР гласит - обслужим культурно каждого посетителя. И ведь не обманули.
Автор видео Алина Бурова