Можно ли вакцинироваться мусульманам в Рамадан-2021 от коронавируса, разъяснение когда

В Духовном управлении мусульман КБР назвали возможной вакцинацию от коронавируса во время Рамадана. В период священного месяца Рамадан мусульманам разрешено вакцинироваться от COVID-19. Несмотря на соблюдение строгого поста, это не противоречит установлениям ислама. Председатель Духовного управления мусульман республики Хазраталий Дзасежев сообщил:
- В ДУМ КБР назвали возможной вакцинацию от коронавируса для мусульман во время Рамадана. Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда полагается соблюдать строгий пост, не противоречит установлениям ислама. Об этом Минздраву КБР сообщил сегодня председатель Духовного управления мусульман республики Хазраталий Дзасежев. Он отметил: «согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины – не нарушают пост.