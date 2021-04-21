На какую дату выпала в 2021 году Великая среда – запреты дня и можно ли работать на земле
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На какую дату выпала в 2021 году Великая среда – запреты дня и можно ли работать на земле

6:20:574/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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Вспоминается предательство Иуды. Он продал Христа за 30 сребреников. Это в те времена были достаточные деньги для покупки небольшого участка земли  около Иерусалима.

храм
В это день принято ходить на исповедь

Великая среда - это один из дней Страстной седмицы - последней недели Великого поста. Каждый день этой недели наполнен своим смыслом и среда не является исключением.

В 2021 году этот день выпадает на 28 апреля.

В этот день вспоминается покаяние Марии Магдалены, которая своими слезами омыла ноги Иисусу Христу и совершила помазание его головы миром, чем показала свою любовь к Нему. Ее поступок олицетворяет каждого грешника на Земле, кто может получить прощение за искреннее раскаяние.

Также вспоминается предательство Иуды. Он продал Христа за 30 сребреников. Это в те времена были достаточные деньги для покупки небольшого участка земли  около Иерусалима.

В этот день у православных принято ходить на исповедь и начинать уборку в доме, готовясь к Чистому четвергу.

В этот день по правилам поста предусмотрено сухоядение. Можно употреблять пищу, не подвергавшуюся термической обработке, без добавления растительного масла.

Запрещено в этот день заниматься рукоделием и рубкой дров (любая работа по обработке дерева - пилить, строгать и так далее). Нельзя ругаться, веселиться, петь и танцевать, делать дурные поступки. Работать в огороде не запрещено.

 

 

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