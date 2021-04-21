На какую дату выпала в 2021 году Великая среда – запреты дня и можно ли работать на земле

Великая среда - это один из дней Страстной седмицы - последней недели Великого поста. Каждый день этой недели наполнен своим смыслом и среда не является исключением.
В 2021 году этот день выпадает на 28 апреля.
В этот день вспоминается покаяние Марии Магдалены, которая своими слезами омыла ноги Иисусу Христу и совершила помазание его головы миром, чем показала свою любовь к Нему. Ее поступок олицетворяет каждого грешника на Земле, кто может получить прощение за искреннее раскаяние.
Также вспоминается предательство Иуды. Он продал Христа за 30 сребреников. Это в те времена были достаточные деньги для покупки небольшого участка земли около Иерусалима.
В этот день у православных принято ходить на исповедь и начинать уборку в доме, готовясь к Чистому четвергу.
В этот день по правилам поста предусмотрено сухоядение. Можно употреблять пищу, не подвергавшуюся термической обработке, без добавления растительного масла.
Запрещено в этот день заниматься рукоделием и рубкой дров (любая работа по обработке дерева - пилить, строгать и так далее). Нельзя ругаться, веселиться, петь и танцевать, делать дурные поступки. Работать в огороде не запрещено.