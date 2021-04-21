Выплату 10000 рублей на каждого ребенка-школьника получат российские семьи в августе 2021 года

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выполнил свой конституционный долг и дал направление в развитии внешней и внутренней политики.
Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.
Владимир Путин ввел три выплаты на детей:
1.С 1 июля будут выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.
2.Он предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 000 рублей на ребенка единовременно. Деньги придут в августе, когда детей собирают в школу.
3. Путин предложил платить нуждающимся беременным по 6 350 рублей в месяц.
Дословно Путин
Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал.
Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути.
У нас уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте от рождения до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребёнка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка также составляет 11 300 рублей в месяц.
Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идём в этой сфере, шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц.
Поручаю Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребёнка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше.
Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.
И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.
Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.
Далее: сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, её ставила и «Единая Россия». Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка.
Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка.
Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.
да
Спасибо большое
да
Очень. Главное, чтоб критерии были адекватными)
да