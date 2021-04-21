Мужчина разозлился на продавца за отказ в продаже пива в долг и поджег ее дом с 2 детьми

Против жителя города Болотное вынесен приговор следствием за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.
Как сообщает следствие, в конце мая 2018 года, мужчина разозлился на продавца, которая отказалась продавать ему спиртное в долг. В порыве ненависти, обвиняемый дождался когда наступит ночь и пришел к дому продавщицы по улице Четный парк. Он тихо пробрался в подъезд, достал бензин и стал обливать им пол, а затем кинул спичку. В мгновение пламя быстро начало распространяться по деревянной постройку. Злоумышленник поспешил скрыться.
В загоревшемся доме в это время находилась семья из пяти людей, в том числе два маленьких ребенка. О чем мужчина знал заранее.
К счастью, жители успели покинуть свои квартиры, до того как огонь полностью обхватил здание. Обнаружить виновника сразу не удалось, следственный комитет проводил многочисленные проверки. И спустя время, все улики привели к обвиняемому.
Приговором суда 35-летний мужчина осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.