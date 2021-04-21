В России создали систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин

МИД создало систему, позволяющую найти местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей. Об этом написал "Коммерсантъ", ссылаясь на пресс-центр ведомства.
Уточняется, что система «Паутина» сейчас работает только в Центральном федеральном округе, но до конца года она появится в большинстве регионов. До это полиция могла получить из системы только снимок автомобиля в момент нарушения, сейчас фото стали доступны на всем пути.
Новая система станет частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.
Благодаря новой системе в ЦФО повысится безопасность и станет автоматизировано взаимодействие оперативных служб. Также система упростит контроль за перевозчиками и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".