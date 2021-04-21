В России создали систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин
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В России создали систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин

5:26:224/21/2021
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До конца этого года система должна заработать в большинстве регионов страны.

Фото стали доступны на всем пути следования автомобиля

МИД создало систему, позволяющую найти местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей. Об этом написал "Коммерсантъ", ссылаясь на пресс-центр ведомства.

Уточняется, что система «Паутина» сейчас работает только в Центральном федеральном округе, но до конца года она появится в большинстве регионов. До это полиция могла получить из системы только снимок автомобиля в момент нарушения, сейчас фото стали доступны на всем пути.

Новая система станет частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

Благодаря новой системе в ЦФО повысится безопасность и станет автоматизировано взаимодействие оперативных служб. Также система упростит контроль за перевозчиками и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".

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ПДДмвдсистемапаутина
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