Можно ли работать 22 мая в день Николая Чудотворца-2021
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Можно ли работать 22 мая в день Николая Чудотворца-2021

8:20:524/21/2021Фото: Храм Святых Новомучеников
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В этот день к Николаю Чудотворцу обращались с просьбами об исцелении, о снятии порчи и сглаза, о защите от всех бед и неприятностей.

Николай Чудотворец
Издавна этот святой почитается православными

Святителя Николая Чудотворца православная церковь почитает дважды в году - 22 мая и 19 декабря. Майский праздник называется Никола Летний, в декабрьский- Никола Зимний.

Праздник 22 мая установлен в честь памяти перенесения мощей святого Николая Угодника.

В этот день к Николаю Чудотворцу обращались с просьбами об исцелении, о снятии порчи и сглаза, о защите от всех бед и неприятностей.

Никола Летний: традиции


Накануне праздника хозяйки обязательно пекли пироги и варили кашу, на полях разжигали большие костры. Костры были призваны защитить скот. Также существовал обряд для защиты скотины от волков - в порог дома или в стол втыкали острый нож.

Ранним утром принято было умываться росой - это приносило удачу на весь год и здоровье. После этого, вставая лицом к солнцу, проговаривали свои просьбы Николаю Чудотворцу об урожае. Покровительствовал он тем, кто не был ленивым и не сидел на месте, сложа руки.

Затем шли в церковь, после чего надевали чистые одежды.

В этот день было принято наводить в доме уборку, чтобы дом нравился святителю Николаю. Особенно ухаживали за скотом - чистили. кормили вкусным кормом, меняли подстилки. Курам перепадала каша, а на курьем дворе мужчины вкапывали разноцветные шесты и лентами - как защиту от хищников.

Ужин делали праздничным. собираясь всей семьей и несколькими поколениями.

Что нельзя делать в этот день


Никакие работы не запрещались, потому что Николай Угодник любил старательный и не ленивых людей. Единственное, что нельзя было сегодня делать - это шить, вязать и рукодельничать.

Нельзя было в этот день пользоваться режущими инструментами - ножом или ножницами. Не брали в руки и косу с топором.

Детям в этот день дарили подарки и никогда не отказывали в просьбах нуждающимся.

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