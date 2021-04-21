Навального отправили в одиночную камеру туберкулезной больницы

Блогер Алексей Навальный согласился на капельницы с глюкозой. Сейчас он пребывает в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии строгого режима, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
Ранее Навальный писал в своем Инстаграме, что объявляет голодовку с "с требованием пустить приглашенного врача". Его защитник Ольга Михайлова говорила, что у блогера болит нога и спина. Во ФСИН отметили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь и его состояние удовлетворительным.
Напомним, в феврале Алексею отменили условный срок по делу «Ив Роше» и назначили 3,5 года колонии общего режима.
В понедельник стало известно, что врачи приняли решение о переводе Навального из колонии в стационар областной больницы во Владимире.
"Здесь постельный режим, здесь ему хотя бы без взыскания разрешено большую часть времени проводить лежа", – отметила адвокат.
- Он ничего сегодня не говорил, но опять-таки же, принудительное кормление, оно не может быть просто так. Если он согласился на капельницу глюкозы, то они должны их ставить, но у них не получается, - ответила Михайлова на вопрос об угрозе принудительного кормления блогера. Уточняется, что Алексею сделали капельницы в воскресенье и понедельник.
По ее словам, Навальный выглядит худым и слабым, "ему тяжело и говорить, и сидеть", а "физически он в крайне истощенном состоянии".