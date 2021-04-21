За припаркованные корабли и пароходы на побережье накажут владельцев судов в Бердске и России
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За припаркованные корабли и пароходы на побережье накажут владельцев судов в Бердске и России

5:49:024/21/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Минтранс желает установить порядок выдачи разрешений на временную стоянку водной техники. Законопроект планируют рассмотреть депутаты госдумы сегодня, однако могут возникнуть затруднения.

Депутаты планируют рассмотреть вопрос о стоянке водного транспорта

Министерству транспорта предстоит определить порядок и процедуру выдачи разрешения администрациям бассейнов и других водных объектов на использование береговой полосы с целью возведения построек, причаливания, швартовки, осуществления погрузки товаров и высадки пассажиров. Данное предложение распространяется и в случаях непредвиденной зимовки судов или каких-либо происшествий с данными видами водного транспорта. Законопроект планируют рассмотреть депутаты госдумы сегодня, 21 апреля.

Напомним, что в настоящее время законодательством не предусмотрено установление конкретных федеральных органов с которыми администрациям водных бассейнов необходимо функционировать и согласовывать выдаваемые разрешения. Не определены и организации исполнительной власти, отвечающие за установление порядка выдачи разрешения. По этой причине рассмотрение данного законопроекта может вызвать затруднения.

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