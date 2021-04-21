Полувековую конструкцию обновят: замгубернатора Сергей Сёмка проконтролировал ход строительства нового водозабора в Бердске
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Полувековую конструкцию обновят: замгубернатора Сергей Сёмка проконтролировал ход строительства нового водозабора в Бердске

5:22:094/21/2021Фото: nso.ru
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Выездное совещание на участке строительства нового водозабора в г. Бердске 21 апреля провел заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

замгубернатора Сергей Сёмка проконтролировал ход строительства нового водозабора в Бердске

Он ознакомился с завершением работ по строительству подземной части водоводов, которые будут подключены к насосно-фильтровальной станции №2 (НФС-2).

«Строительство нового водозабора в Бердске идет по графику. Реализация проекта позволит обеспечить стабильный, круглогодичный водозабор из надежного источника – Новосибирского водохранилища, а производительность сооружений НФС-2 позволит в перспективе организовать водоснабжение всех потребителей стотысячного города», – прокомментировал Сергей Сёмка.

Уже выполнено строительство водоприемного оголовка и водоводов в две нитки, диаметром 1000 мм по 426 метров каждая, которые планируется подключить к существующей станции. Работы находятся в стадии завершения. Реконструкция началась в октябре 2020 года и ведется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках региональной подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». На реализацию проекта запланированы средства в объеме 172 млн рублей из областного бюджета. Работы ведутся под контролем министерства ЖКХ и энергетики и администрации города Бердска. Завершить объект планируется в 2021 году.

В 2020 году на строительство было направлено 107,5 млн рублей из областного и местного бюджетов. В 2021 году профинансировано 52,7 млн рублей, средства областного бюджета составили 48,3 млн рублей, местного бюджета – 4,4 млн рублей.

В г. Бердске эксплуатируются два водозабора – НФС-1 на берегу Бердского залива и НФС-2 на Новосибирском водохранилище, введенные в эксплуатацию более 55 лет назад. НФС-2 обеспечивает питьевой водой 70% населения города Бердска. Проблемой водозаборных сооружений НФС-2 является снижение уровня воды в Новосибирском водохранилище в весенний период и высокий уровень износа сифонов, в результате чего насосное оборудование периодически останавливалось.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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