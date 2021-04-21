Италия открывает границы российских туристов летом-2021

В вторник итальянский посол Паскуале Террачано заявил о том, что Италия планирует открыть для туристов свои границы.
О конкретной дате речь не идет, ведь еще 3 области страны из 20 пока что находятся в «красной» зоне. Всего в Италии заразились коронавирусом 3 870 тысяч человек, 117 000 из них умерло.
Итальянский посол заявил, что власти страны предполагают, что летом должен наладиться туристический бизнес в стране. В какое точно время это произойдет — пока говорить рано.
В Италии уже с 26 апреля открывается часть музеев, театров и кинотеатров, которые будут работать с ограниченным числом посетителей. Речь идет о «желтой» зоне. В «оранжевой» и «красной» зонах представления могут проходить пока только на свежем воздухе.
Бары и рестораны смогут принимать посетителей только за столиками, выставленными на улице в том числе и в вечернее время. К нормальной работе общепит вернется не раньше 1 июня.
15 мая открытые бассейны и пляжи смогут принимать желающих. К закрытым спортзалам и бассейнам посетители вернуться не раньше 1 июня.
В мае ожидается сохранение комендантского часа до 22:00, пишут в ТАСС.