Италия открывает границы российских туристов летом-2021
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Италия открывает границы российских туристов летом-2021

6:03:194/21/2021Фото: САН-ТУР
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Прием туристов в итальянских барах и ресторанах предполагается с соблюдением санитарных норм только на свежем воздухе. 26 апреля должны открыться музеи и кинотеатры для ограниченного числа посетителей.

Италия соскучилась за российскими туристами

В вторник итальянский посол Паскуале Террачано заявил о том, что Италия планирует открыть для туристов свои границы.

О конкретной дате речь не идет, ведь еще 3 области страны из 20 пока что находятся в «красной» зоне. Всего в Италии заразились коронавирусом 3 870 тысяч человек, 117 000 из них умерло.

Итальянский посол заявил, что власти страны предполагают, что летом должен наладиться туристический бизнес в стране. В какое точно время это произойдет — пока говорить рано.

В Италии уже с 26 апреля открывается часть музеев, театров и кинотеатров, которые будут работать с ограниченным числом посетителей. Речь идет о «желтой» зоне. В «оранжевой» и «красной» зонах представления могут проходить пока только на свежем воздухе.

Бары и рестораны смогут принимать посетителей только за столиками, выставленными на улице в том числе и в вечернее время. К нормальной работе общепит вернется не раньше 1 июня.

15 мая открытые бассейны и пляжи смогут принимать желающих. К закрытым спортзалам и бассейнам посетители вернуться не раньше 1 июня.

В мае ожидается сохранение комендантского часа до 22:00, пишут в ТАСС.

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