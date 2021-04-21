Сортировать мусора собираются на свалке Бердска: тему обсудили в мэрии

Рабочая группа по решению задач по утилизации твердых коммунальных отходов провела заседание в администрации Бердска.
После рабочей поездки в Омск, члены группы выразили недовольство состоянием их мусороперерабатывающего процесса. Большую часть твердых отходов в Омске продолжают увозить на свалку, а перерабатывается лишь небольшая часть. Об этом ранее рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".
Мэр Бердска Евгений Шестерин внес предложение создать прямо на городском полигоне, который сейчас действует, линию по сортировке мусора как вновь прибывающего, так и того, который заложен на полигоне. После сортировки будет проводиться рекультивация полигона.
Предложенные меры позволят уменьшить размеры захоронений мусора на городской свалке. Специалисты предприятия "Спецавтохозяйство", которое курирует полигон ТКО, рассмотрят данное предложение. Строительство мусорного полигона вблизи Бердска до сих пор не ведется.
Рабочая группа согласна с мнением о необходимости проведения государственной экспертизы, сообщили 21 апреля в бердской мэрии.