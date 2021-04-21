Списки всех задержанных в России на акциях в поддержку Навального 21 апреля 2021: Опубликованы фамилии
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Списки всех задержанных в России на акциях в поддержку Навального 21 апреля 2021: Опубликованы фамилии

6:15:574/21/2021Фото: Скриншот
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По данным ОВД-инфо, на 14.00 среды задержано 54 участника незаконных акций в 25 городах России. 

Несмотря на запрет люди вышли на улицы

В среду, 21 апреля, в некоторых российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального. Напомним, что он находится во владимирской колонии и 31 марта объявил голодовку. Акции являются незаконными, поскольку власти их не согласовали - в период коронавирусных ограничений массовые мероприятия запрещены.

По данным ОВД-инфо на 14.00 среды задержано 54 участника незаконных акций в 25 городах России.

Портал опубликовал списки задержанных.

Иркутск
В городе по крайней мере 6 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Павел Чернухин.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Александра Шинкарёва.

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Марина Сучкова.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Никита Плехов, Антон Жуковец

Находка
В городе по крайней мере 6 задержанных

Отдел МВД по городу Находке
4 задержанных, среди них Илья Вагин.

Нижний Новгород
В городе по крайней мере 4 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду
3 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Роман Тимченко.

Курган
В городе по крайней мере 3 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Кургану
1 задержанный: Дарья Левкина.

Брянск
В городе по крайней мере 3 задержанных

Отдел полиции № 3 (Фокинский район г. Брянска)
1 задержанный: Александр Маркин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Вячеслав Коршунов

Москва
В городе по крайней мере 3 задержанных

ОМВД России по району Хамовники г. Москвы
1 задержанный: Владимир Рыжков.

ОМВД России по Донскому району г. Москвы
1 задержанный: Любовь Соболь.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Кира Ярмыш

Красноярск
В городе по крайней мере 3 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Таша Петримова, Александр Письман, Герасим Артемьев

Ростов-на-Дону
В городе по крайней мере 3 задержанных

Отдел полиции № 7 УМВД по городу Ростову-на-Дону
1 задержанный: Артем Кислицин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Вадим Кобзев, Екатерина Верещагина

Уфа
В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции № 9 (Кировский район)
1 задержанный: Руслан Нуртдинов.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Ольга Комлева

Магадан
В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по г. Магадану
1 задержанный: Дмитрий Журов.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Дмитрий Журов

Южно-Сахалинск
В городе по крайней мере 2 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Максим Ермоленко, Виктор Шейко

Иваново
В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции № 1 «Ленинский»
1 задержанный: Ирина Мальцева.

Петрозаводск
В городе по крайней мере 2 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Сергей Мальков, Елена Щелупанова

Екатеринбург
В городе по крайней мере 2 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Ирина Васильченко

Мурманск
В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 3 УМВД по городу Мурманску
1 задержанный: Ольга Преснякова.

Пятигорск
В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел МВД по г. Пятигорску
1 задержанный: Даниил Ворошин Александрович.

Хабаровск
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Мария Нуйкина

Барнаул
В городе по крайней мере 1 задержанный, не менее 1 остаются на ночь.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Владислав Келлер

Воронеж
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Владислав Идрисов

Пенза
В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Пензе
1 задержанный: Александр Рогожкин.

Симферополь
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алина Грек

Лобня
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Анатолий Александрович, Анатолий Александрович

Владимир
В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел МВД по Петушинскому району
1 задержанный: Илья Косыгин.

Сыктывкар
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Нина Ананина

Волгоград
В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Эльдар Курмакаев

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