Списки всех задержанных в России на акциях в поддержку Навального 21 апреля 2021: Опубликованы фамилии

В среду, 21 апреля, в некоторых российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального. Напомним, что он находится во владимирской колонии и 31 марта объявил голодовку. Акции являются незаконными, поскольку власти их не согласовали - в период коронавирусных ограничений массовые мероприятия запрещены.
По данным ОВД-инфо на 14.00 среды задержано 54 участника незаконных акций в 25 городах России.
Портал опубликовал списки задержанных.
Иркутск
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Павел Чернухин.
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Александра Шинкарёва.
Отдел полиции № 7 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Марина Сучкова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Никита Плехов, Антон Жуковец
Находка
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел МВД по городу Находке
4 задержанных, среди них Илья Вагин.
Нижний Новгород
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду
3 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Роман Тимченко.
Курган
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Кургану
1 задержанный: Дарья Левкина.
Брянск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел полиции № 3 (Фокинский район г. Брянска)
1 задержанный: Александр Маркин.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Вячеслав Коршунов
Москва
В городе по крайней мере 3 задержанных
ОМВД России по району Хамовники г. Москвы
1 задержанный: Владимир Рыжков.
ОМВД России по Донскому району г. Москвы
1 задержанный: Любовь Соболь.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Кира Ярмыш
Красноярск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Таша Петримова, Александр Письман, Герасим Артемьев
Ростов-на-Дону
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел полиции № 7 УМВД по городу Ростову-на-Дону
1 задержанный: Артем Кислицин.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Вадим Кобзев, Екатерина Верещагина
Уфа
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 9 (Кировский район)
1 задержанный: Руслан Нуртдинов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Ольга Комлева
Магадан
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел МВД по г. Магадану
1 задержанный: Дмитрий Журов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Дмитрий Журов
Южно-Сахалинск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Максим Ермоленко, Виктор Шейко
Иваново
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 1 «Ленинский»
1 задержанный: Ирина Мальцева.
Петрозаводск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Сергей Мальков, Елена Щелупанова
Екатеринбург
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Ирина Васильченко
Мурманск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Мурманску
1 задержанный: Ольга Преснякова.
Пятигорск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Пятигорску
1 задержанный: Даниил Ворошин Александрович.
Хабаровск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Мария Нуйкина
Барнаул
В городе по крайней мере 1 задержанный, не менее 1 остаются на ночь.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Владислав Келлер
Воронеж
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Владислав Идрисов
Пенза
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Пензе
1 задержанный: Александр Рогожкин.
Симферополь
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алина Грек
Лобня
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Анатолий Александрович, Анатолий Александрович
Владимир
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по Петушинскому району
1 задержанный: Илья Косыгин.
Сыктывкар
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Нина Ананина
Волгоград
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Эльдар Курмакаев