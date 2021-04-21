Изменения в выплате и размере пенсий с 1 мая 2021: Кому доплатят
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Изменения в выплате и размере пенсий с 1 мая 2021: Кому доплатят

8:08:114/21/2021Фото: Pixabay
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Некоторым пенсионерам прибавят пенсии, если они трудились полный рабочий день на тяжелой работе. Для данной категории пенсионеру достаточно отработать 25 лет.

Пенсии в мае выплатят досрочно

С 1 мая анонсированы изменения в выплате пенсий для определенных категорий граждан.

Членам летных экипажей гражданской авиации пересчитают размеры доплат. Для того, чтобы стать получателем пенсионных выплат, нужно отработать в отрасли 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. Для тех, кто ушел на пенсию по состоянию здоровья, также пересчитают доплату. Перерасчет доплат происходит ежеквартально.

Для работников угольной промышленности также пересмотрят размер доплат. Для того, чтобы выйти на пенсию в данной отрасли необходимо проработать 25 лет, если человек был на ведущей специальности — горнорабочим или забойщиком — стаж должен составлять 20лет.

Изменения по графику выплаты пенсий коснутся тех, кто получает ее 1-3 мая — им начисление или доставку на дом проведут до 30 апреля. Также те, чьи начисления проводятся 8-10, получат пенсии в числах с 4 по 7 мая.

Единовременные выплаты будут начислены для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Размер доплат регулируется местными властями. Он варьируется от 2 до 25 тысяч рублей. Также доплаты получат труженики тыла и блокадники, пишет LIFE.

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