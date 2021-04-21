Когда «страшная болезнь» покинет Россию, предсказания провидцев и Ванги тоже

Все чаще попадается информация о том, что Ванга делала предсказание о пандемии коронавируса.
Некоторые утверждают, что Ванга только в своих записях предупреждает человечество о пандемии:
73-летней Нешке Робевой Ванга говорила: «Нешка, корона будет повсюду».
Также была найдена такая запись:
«Болезнь охватит весь мир и затронет огромное количество людей, но вскоре исчезнет. Это потому, что к 2021 году солнечная активность резко снизится».
Сергей Костороной пересказал слова Ванги следующим образом:
«Очень значимое событие для человечества произойдет в год пяти двоек. Когда будет год-зеркало, то всему миру не поздоровится. Беда придет от «желтых». Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать».
В 1555 году Нострадамус опубликовал сборник из почти 1000 пророческих коротких стихов. Среди них найдены следующие:
"Великая чума морского города не прекратится до тех пор, пока не будет отомщена смерть справедливой крови, осужденной за цену без преступления, великой леди, возмущенной притворством".
«Из-за тщетной чести и неоправданной жалобы лодки швыряются среди латинян, холода, голода, волн, недалеко от Тибра земля, залитая кровью, и различные бедствия будут на человечество».
Предполагается, что Тибр - это река в Италии, а «чума» и «плен» относятся к коронавирусу и карантину.
Сильвия Браун, умершая в 20213 году, писала: «Около 2021 года тяжелая пневмониеподобная болезнь распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи и сопротивляясь всем известным методам лечения. Почти более непонятным, чем сама болезнь, станет тот факт, что она внезапно исчезнет так же быстро, как и появилась, снова нападет через десять лет, а затем полностью исчезнет».
Во всех пророчествах ни разу не упоминается об окончании пандемии коронавируса.
Источник: coronavirus-24