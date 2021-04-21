Вальпургиева ночь-2021: ритуалы на мистическую ночь – не упусти силу черных сил
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Вальпургиева ночь-2021: ритуалы на мистическую ночь – не упусти силу черных сил

10:20:124/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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Многие используют эту ночь в своих целях, проводя разного рода обряды и ритуалы, читая заговоры и собирая колдовские травы.

народ
Эту ночь принято широко отмечать в странах Европы

В ночь с 30 апреля на 1 мая ежегодно отмечается Вальпургиева ночь. И несмотря на то, что имя празднику дала монахиня Вальбурга, причисленная церковью 1 мая у клику святых, празднику все равно приписываются мистические и колдовские признаки. Якобы в эту ночь осуществляется разгул ведьм и другой нечисти.

Многие используют эту ночь в своих целях, проводя разного рода обряды и ритуалы, читая заговоры и собирая колдовские травы.

На любовь

Этот ритуал проводят, когда любовь не является взаимной.

«Cвечи вдвoeм горят, плавятся, а я одна маюcь. Как вам быть eдиным, навeки нераздeлимым, так и нам (имена) никогда нe разлучаться. Горели бы наши cердца огнем, как эти фитили. Жить (имена) до cтароcти в cтраcтной любви. Аминь".

Когда свeчи догорят до конца, нужно дождаться, что они остынут и положить под подушку на всю ночь. Ложитесь спать. Всю ночь нельзя вставать и ни с кем разговаривать. Воск от свеч хранить под матрасом, пока желаемое не исполнится.

На красоту


Это ритуал можно проводить только девушкам старше 25 лет. Вечером 30 апреля нужно сплести венок из цветов. Пойти и с ним к водоему, раздеться полностью и  сказать:
«Древние силы синих вод, поднимитесь! Наделите (имя) красотой. Быть ей королевой среди земных женщин. Разжигать (имя) мужские сердца. Оставаться красавицей до последнего вздоха. Когда вода в этой реке пересохнет, тогда и слово мое силу потеряет. Как перед вами, древние силы, все колена преклоняют, так и перед (имя) трепетать будут."

Зайти в воду, окунуться с головой, затем выйти на берег и надеть венок на голову. Не одеваться до восхода солнца.

На желание


Вам понадобится чистый лист бумаги. В центре нарисуйте звезду красным карандашом, внутри впишите ваше имя. На острие каждого луча звезды можете написать свои желания так, будто они уже исполнились. Листок положить под подушку и спать с ним. Утром листок сжигают и пепел пускают по ветру.

Ритуал избавления


Похож на предыдущий вариант. Все, что вам мешает надо записать на лист бумаги, сжечь его на красной свече. Остаток свечи и пепел закопать в безлюдном месте.

Источник: domorakula

 

 

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праздникиВальпургиева ночьритуалы
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