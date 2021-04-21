Рогозин: Оборудование на российской части МКС изношено на 80%. Дешевле построить новую

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами 21 апреля сообщил, что почти 80% оборудования, используемого на российской части МКС выработало ресурс, и поддерживать его в рабочем состоянии стоит очень дорого. На эти деньги можно построить новую российскую орбитальную станцию.
Также Рогозин рассказал, что до 2025 года планируется строительство российского модуля, на базе которого можно будет развернуть новую российскую станцию. Правительство в курсе того, на что будут потрачены средства, выделяемые Роскосмосу, сказал Рогозин. На 2025-2030 годы можно планировать строительство отечественного космического объекта.
Ранее было заявлено о том, что Россия планирует выйти из проект МКС и заняться созданием своего. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия может сама финансировать создание собственного проекта, но не исключает возможности кооперироваться с инвесторами.
Борисов сказал, что только после того, как МКС проинспектируют российские специалисты, будет принято решение о судьбе участия в международном проекте, пишет Интерфакс.