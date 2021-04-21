Около полутора тысяч человек кричат "Даешь Навальному врачей!" на незаконной акции в Новосибирске
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Около полутора тысяч человек кричат "Даешь Навальному врачей!" на незаконной акции в Новосибирске

7:33:034/21/2021Фото: Дмитрия Бороздина
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Полиция во второй раз попыталась забрать плакат у стоящего в пикете новосибирца.

Несколько сотен человек вышли на площадь Ленина в Новосибирске 21 апреля

Несколько сотен человек вышли на площадь Ленина в Новосибирске 21 апреля. К 19.25 уже заполнена вся площадь. Пришедшие - в основном, молодые люди. Они стали громко скандировать:

-Даешь Навальному врачей!

 

Несколько сотен человек вышли на площадь Ленина в Новосибирске 21 апреля

Росгвардейцы еще раз попытались отобрать плакат "Жизнь Навальному". Но вновь народ встал на его защиту.

Стражи порядка все сняли на видео. И отошли.

- Молодцы! - кричат те, кто сегодня пришел на незаконную акцию.

-Полиция с народом!

Сейчас, в 19.30 на площади около 1,5 человек.

Одного протестующего полиция пыталась задержать, но отпустила. К площади в 19.34 начали подтягиваться десятки росгвардейцев.

Задержание на площади
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"
Второй раз пытаются забрать плакат "Жизнь Навальному"

По площади Ленина в 19.40 уже практически невозможно свободно пройти.

Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Более одной тысячи человек вышли в центр Новосибирска 21 апреля
Девушку с плакатом сняли крупным планом на видео и фото росгвардейцы и ушли

На плакате у девушки: "Быть против власти не значит быть против родины. Свободу политзаключенным!"

Полиция не стала ее задерживать. В целом, многие пришедшие на несанкционированный митинг, держат в руках маленькие плакаты в стиле Навального.

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"несанкционированный митинг
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