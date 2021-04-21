Около полутора тысяч человек кричат "Даешь Навальному врачей!" на незаконной акции в Новосибирске

Несколько сотен человек вышли на площадь Ленина в Новосибирске 21 апреля. К 19.25 уже заполнена вся площадь. Пришедшие - в основном, молодые люди. Они стали громко скандировать:
-Даешь Навальному врачей!
Росгвардейцы еще раз попытались отобрать плакат "Жизнь Навальному". Но вновь народ встал на его защиту.
Стражи порядка все сняли на видео. И отошли.
- Молодцы! - кричат те, кто сегодня пришел на незаконную акцию.
-Полиция с народом!
Сейчас, в 19.30 на площади около 1,5 человек.
Одного протестующего полиция пыталась задержать, но отпустила. К площади в 19.34 начали подтягиваться десятки росгвардейцев.
По площади Ленина в 19.40 уже практически невозможно свободно пройти.
На плакате у девушки: "Быть против власти не значит быть против родины. Свободу политзаключенным!"
Полиция не стала ее задерживать. В целом, многие пришедшие на несанкционированный митинг, держат в руках маленькие плакаты в стиле Навального.