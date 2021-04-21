Как получить новую выплату 10 000 рублей на каждого школьника от Путина. Разъяснение Минтруда

Единовременное пособие на детей школьного возраста в размере 10 000 рублей, выплату которой озвучил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, можно будет оформить, просто написав заявление.
Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в эфире "России 24". Заявление можно будет подать в письменном виде в МФЦ, отделение пенсионного фонда или органы соцзащиты. Также можно оставить онлайн заявку. Остальную работы по сбору документов берет на себя государство.
Также российский президент сообщил, что детям в неполных семьях будет выплачено по 5650 рублей в месяц.
Беременным женщинам в затруднительной финансовой ситуации заплатят по 6350 рублей в месяц.
Родители школьников к началу учебного года получат единовременную выплату в 10 000 рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 апреля президент объявил о новых выплатах на детей.