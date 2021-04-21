"Граждане, вы собрались на незаконную акцию" - говорит громкоговоритель Росгвардии 2000 тысячам на площади Ленина в Новосибирске

Незаконная акция в поддержку заключенного Алексея Навального продолжается уже более часа в Новосибирске.
На площади Ленина собрались почти 2000 человек. Полиция ведет себя практически без претензий: снимает всех участников на видео. Те, кто держит плакаты, попадают крупным планом в объективы стражей порядка.
Один молодой человек включил динамик и громко пел "Перемен" Цоя.
Полиция вещает в громкоговоритель: "Граждане, вы собрались на незаконную акцию".
Народ перекрикивает: "Отпускай!"
Кого-то Росгвардия из толпы взяла под руки и увела.
В 20.00 пошел сильный снег. И энтузиазм протестующих немного стих.
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах и стали скандировать:
-Любовь сильнее страха!
Протестующие стали расходиться. Но часть продолжает кричать:
- Россия будет счастливой, Леха, мы с тобой!