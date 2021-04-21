"Граждане, вы собрались на незаконную акцию" - говорит громкоговоритель Росгвардии 2000 тысячам на площади Ленина в Новосибирске
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"Граждане, вы собрались на незаконную акцию" - говорит громкоговоритель Росгвардии 2000 тысячам на площади Ленина в Новосибирске

8:10:324/21/2021Фото: Дмитрия Бороздина
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Второй час пошел акции, которую не санкционировали власти, немного пял утих. И часть людей уже расходится. Всего было около 2000 человек.

Молодой человек поет "Перемен" Цоя

Незаконная акция в поддержку заключенного Алексея Навального продолжается уже более часа в Новосибирске.

На площади Ленина собрались почти 2000 человек. Полиция ведет себя практически без претензий: снимает всех участников на видео. Те, кто держит плакаты, попадают крупным планом в объективы стражей порядка.

Один молодой человек включил динамик и громко пел "Перемен" Цоя.

Полиция вещает в громкоговоритель: "Граждане, вы собрались на незаконную акцию".

Народ перекрикивает: "Отпускай!"

Кого-то Росгвардия из толпы взяла под руки и увела.

В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального
В руках пришедших плакаты в поддержку Навального

В 20.00 пошел сильный снег. И энтузиазм протестующих немного стих.

Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах и стали скандировать:

-Любовь сильнее страха!

Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах
Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах

Протестующие стали расходиться. Но часть продолжает кричать:

- Россия будет счастливой, Леха, мы с  тобой!

Росгвардейцы просят толпу расходиться
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несанкционированная акция
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