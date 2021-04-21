Пожизненный срок получил убийца начальника уголовного розыска. Заказчика так и не нашли

Краснодарский краевой суд посчитал вину подсудимого Дьякова, совершившего убийство высокопоставленного полицейского Александра Ледовского в 1998 году, доказанной. По приговору подсудимый будет отбывать пожизненный срок в заключении.
Заказное убийство главы уголовного розыска УВД по Краснодару и его коллеги было совершено преступной группой. После спровоцированной аварии, подсудимый с подельниками расстреляли Ледовского с коллегой и скрылись, рассказали подробности в краевом суде 21 апреля.
После стольких лет расследования, ведутся поиски заказчика преступления. Ранее соучастник убийства Руслан Шхалаков получил 22 года колонии, заключив сделку со следствием.
По данным ведомства, за убийство Ледовского Дьякову обещали 30 тысяч долларов.