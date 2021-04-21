СК просит помочь в опознании убитого, чье тело нашли на обочине дороги в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области 21 апреля обратился к СМИ и общественности за содействием в установлении личности мужчины. Как сообщила старший помощник руководителя регионального СК Анастасия Кулешова, опознать тело необходимо в рамках уголовного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование ведет Болотнинский межрайонный следственный отдел.
16 июня 2020 года на обочине дороги между с. Локти и с. Белоярка Мошковского района обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями и признаками насильственной смерти. И пока личность потерпевшего не установлена.
В ходе расследования уголовного дела проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая установила генетические признаки мужчины.
-Также проведена криминалистическая экспертиза, по результатам которой выполнена реконструкция лица по черепу, - рассказала Кулешова.
Приметы: мужчина европеоидной расы, относящийся к восточным славянам, биологический возраст 53-66,5 лет, следы протезирования зубов отсутствуют, зубы имеют характерную возрастную стертость, не установлено наличие прижизненных заболеваний, которые могли бы отразиться на внешнем облике.
Следственные органы СКР по Новосибирской области обращаются с просьбой ко всем, кто обладает информацией о личности погибшего и (или) об обстоятельствах его смерти, сообщить все имеющиеся сведения по телефонам: 8 (383) 203-57-36 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Новосибирской области), 8 (383) 203-57-39 (круглосуточный телефон дежурного по следственному управлению), 8(383-49)25-073 (телефон следственного отдела), либо «02» (с мобильного 102).
Как сообщили в СК, всем предоставившим какую-либо информацию конфиденциальность гарантируется.