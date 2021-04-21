Списки всех задержанных на незаконных акциях в поддержку Алексея Навального: всего 325 человек

В Новосибирске задержанных 21 апреля не было
Списки задержанных в связи с несанкционированной властями акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 года
Уфа
В городе по крайней мере 41 задержанный
Отдел полиции № 9 (Кировский район)
8 задержанных, среди них Руслан Нуртдинов, Ольга Комлева, Олег Иванов, Алина Уразметова, Константин Анисимов.
Отдел полиции № 6 (Октябрьский район)
4 задержанных: Артур Насибуллин, Руслан Нигматуллин, Игорь Беляков, Дарья Данилова.
Отдел полиции № 7 (Советский район)
3 задержанных: Данил Хабиров, Филипп Лобанов, Роман Шарипов.
Отдел полиции № 3 (Кировский район)
1 задержанный.
Отдел полиции № 8 (микрорайон Сипайлово Октябрьского района)
2 задержанных, среди них Алмаз.
Отдел полиции № 11 (Демский район)
2 задержанных: Петр Копсяев, Вильдан Сынбулатов.
Отдел полиции № 1 (микрорайон «Инорс» Калининского района)
3 задержанных: Айдар Туйгунов, Виктория Александрова, Кирилл Перепросов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 9
Александра Маслова, Айнур Ярмухаметов, Регина Малькова, Артем Супонькин, Айвар Кашапов
Кемерово
В городе по крайней мере 36 задержанных
Отдел полиции «Ленинский» УМВД по г. Кемерово
10 задержанных, среди них Николай Ковальчук, Ольга Наумочкина, Денис Бексултанов, Алексей Конищев, Никита Торбозанов, Данил Горелкин, Александр Самонов, Маргарита Юманова. Ваховского задержали около филармонии, довольно далеко от места, где проходила акция: сотрудники в штатском заявили, что он похож на человека, укравшего телефон, и показывали ему фотографию человека, по его словам, не похожего на него. Задержанные сидели в автобусе около часа, потом их повезли в отдел
Отдел полиции «Южный» УМВД по г. Кемерово
13 задержанных, среди них Михаил Сбеглов, Екатерина Белугина, Владислава Нестерова, Анастасия Томилина, Антон Николаев, Тимур Кулиев, Игорь Шапошников, Юрий Галле, Андрей Хорошев, Ольга Васильева, Семён Шейкин, Андрей Новашов.
Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово
5 задержанных, среди них Дмитрий Ламанов, Никита Карпинский, Леонид Ваховский.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Игорь Горланов, Михаил Алферов
Барнаул
В городе по крайней мере 33 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Барнаулу
1 задержанный.
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Барнаулу
2 задержанных.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 22
Вячеслав Замышляев, Андрей Загарин, Евгений Алексеев, Никита Ковальчук, Алексей Гальцов, Владимир Колбунов, Валентина Колбунова, Илья Лесин, Сергей Кобелев, Владислав Келлер, Михаил Добровольский, Альбина Тарбаганова
Новокузнецк
В городе по крайней мере 30 задержанных
Отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД по г. Новокузнецку
5 задержанных: Юлия Торонова, Кристина Бубенцова, Миненков, Марина Лазарева, Степан Ванчурин.
Томск
В городе по крайней мере 19 задержанных
Отдел полиции № 1 (по обслуживанию внутригородской территории Кировский район) УМВД по городу Томску
7 задержанных, среди них Саина Томочакова, Мария Драчева, Вероника Пшеничная, Анастасия.
Отдел полиции № 4 (по обслуживанию внутригородской территории Октябрьский район) УМВД по городу Томску
5 задержанных: Алексей Кривопалов, Григорий Чабанов, Дмитрий Максимов, Николай Кривопалов, Екатерина Черепанова.
Отдел МВД по Томскому району
2 задержанных: Егор Бухаров, Игорь Кривошеев.
Отдел полиции № 3 (по обслуживанию внутригородской территории Советский район) УМВД по городу Томску
2 задержанных: Вадим Пшеничников, Ирина Краснокутская.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4
Владимир Савушкин, Ирина Савушкина, Ася Шулбаева, Никита Байгуолов
Москва
В городе по крайней мере 16 задержанных
ОМВД России по району Хамовники г. Москвы
2 задержанных: Анна Шигарова, Владимир Рыжков.
Отдел МВД России по району Митино г. Москвы
1 задержанный: Нина Решетилова.
Отдел МВД России по району Китай-город г. Москвы
1 задержанный: Григорий Саксонов. Стоял с плакатом у кремлевской стены
Отдел МВД России по району Кунцево г. Москвы
9 задержанных: Артемий Шалаев, Алена Домнина, Нина Гуряшина, Кирилл Гончаров, Александр Софеев, Даниил Чехлов, Радион Ганиев, Егор Захаров, Сергей Федосеев.
ОМВД России по Донскому району г. Москвы
1 задержанный: Любовь Соболь.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Кира Ярмыш, Владислав Жуковский
Иркутск
В городе по крайней мере 14 задержанных
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Иркутску
5 задержанных, среди них Дмитрий Баиров, Евгений Чуев, Игорь Голято.
Блогер, вел трансляцию
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Иркутску1 задержанный: Александра Шинкарёва.
Отдел полиции № 8 УМВД РОССИИ по г. Иркутску
1 задержанный: Дмитрий Толмачев.
Отдел полиции № 6 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Павел Харитоненко.
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Иркутску
2 задержанных: Вячеслав Воробей, Марина Сучкова. На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Вячеслав Воробей, Марина Сучкова.
Отдел полиции № 10 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Никита Плехов.
Отдел полиции № 3 УМВД по г. Иркутску
2 задержанных: Николай Москаленко, Сергей Горкунов.
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Антон Жуковец.
Санкт-Петербург
В городе по крайней мере 10 задержанных
Отдел полиции № 33 Московского района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных.
Отдел полиции № 78 Центрального района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных: Виктор Колбин, Виктор Кротов.
Отдел полиции № 18 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
1 задержанный: Дмитрий Гусев. Обвиняют в нецензурной брани в общественных местах
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5
Сергей Кузин, Даниил Кен, Артем Маликов, Антон Дементьев
Петрозаводск
В городе по крайней мере 8 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 8
Антон Коган, Владимир Киселев, Даниил Белобоков, Евгений Александрович, Виктория Военцева, Сергей Мальков, Елена Щелупанова, Александр Шустик
Находка
В городе по крайней мере 7 задержанных
Отдел МВД по городу Находке
5 задержанных, среди них Илья Вагин. Задержали для проверки документов по подозрению в грабеже
Братск
В городе по крайней мере 7 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Братску
7 задержанных, среди них Дарья Утенкова, Дарья Загородняя, Ирина Московских, Александр Благодарев, Константин Рябов, Ольга Железнова.
Екатеринбург
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу
3 задержанных: Алексей Гресько, Сергей Зыков, Алексей Орлов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Элнур Захид-Оглы Джамшутов, Анастасия Югова, Елена Данилова
Курган
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Кургану
1 задержанный: Дарья Левкина. Задержали возле дома, обвиняют в организации митинга
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Кургану
4 задержанных: Анастасия Касьянова, Максим Александрович, Сергей Крапивин, Александр Макаров.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Вероника Мингазова
Астрахань
В городе по крайней мере 6 задержанных
УМВД России по г. Астрахани
2 задержанных: Александр Переверзев, Артур Положенков.
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Астрахань (Советский район)
2 задержанных: Петр Иванов, Алена Рябинина.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Петр Иванов
Красноярск
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 7 МУ МВД «Красноярское»
1 задержанный: Анастасия Корсакова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Таша Петримова, Александр Письман, Герасим Артемьев
Нижний Новгород
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду
5 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев, Ефим Хазанов, Ирина Сокова. На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев, Ирина Сокова. Дмитриевского задержали на выходе из дома, Хазанова — на работе, в Институте прикладной физики РАН
Тюмень
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Тюмени
5 задержанных: Сергей Осколков, Георгий Александрович, Алёна Дырцева, Георгий Александрович, Кристина Панахова.
Нефтеюганск
В городе по крайней мере 5 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5
Карина Тимерханова, Ольга Никонова, Валерия Рейн, Азамат Холодаев, Тахмина Курбанова
Благовещенск
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел полиции № 2 МО МВД «Благовещенский»
3 задержанных, среди них Андрей Лемещук.
Архангельск
В городе по крайней мере 4 задержанных
УМВД России по городу Архангельску
2 задержанных: Ольга Кузнецова, Ольга Логинова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Владимир Когут
Сургут
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Сургуту
1 задержанный: Владислав Сергиенко.
Сотрудники Центра «Э» задержали на работе
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5Тимофей Падерин, Надежда Горшенина, Максим Каримов, Тимофей Падерин, Максим Каримов
БрянскВ городе по крайней мере 3 задержанных
УМВД России по г. Брянску2 задержанных: Константин Веденкин, Елена Фёдорова.
отдельный батальон ППСП по г. Брянску
1 задержанный: Александр Маркин. Задержан ночью
Улан-Удэ
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел полиции № 2 МВД по г. Улан-Удэ
1 задержанный: Лилия Донская.
Отдел полиции № 1 МВД по г. Улан-Удэ
1 задержанный: Наталья Филонова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Артём Бурлов
Хабаровск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Мария Нуйкина, Дмитрий Тимошенко, Иван Зуев
Ижевск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ижевску (Октябрьский район)
1 задержанный: Михаил Бормин.
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Ижевску (Индустриальный район)
1 задержанный: Павел Мерзляков.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Иван Елисеев
Омск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Андрей Пеньков, Андрей Пеньков, Андрей Пеньков
Магадан
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел МВД по г. Магадану
2 задержанных: Дмитрий Журов, Александр Головчан. Журова при задержании ударили головой о машину, повезли в травмпункт в сопровождении пяти росгвардейцев
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Андрей Щербаков
Лобня
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел МВД по г. о. Лобня
1 задержанный: Анатолий Рощин.
Сыктывкар
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 1 в составе УМВД по г. Сыктывкару
1 задержанный: Елена Гулина.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Нина Ананина
Свободный
В городе по крайней мере 2 задержанных
Межмуниципальный отдел МВД России «Свободненский»
2 задержанных: Сергей Косых, Максим Шевчук.
Липецк
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 8 УМВД по г. Липецку
1 задержанный: Ирина Евдокимова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Илья Данилов
Южно-Сахалинск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Максим Ермоленко, Виктор Шейко
Норильск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Антон Криволапов, Дмитрий Максимов
Воронеж
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Владислав Идрисов, Юрий Родионов
Волгоград
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 6 УМВД по г. Волгограду
1 задержанный: Эльдар Курмакаев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Глеб Смирнов
Комсомольск-на-Амуре
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Комсомольск-на-Амуре
2 задержанных: Алексей Шевелев, Михаил Бодрин.
Мурманск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Мурманску
1 задержанный: Ольга Преснякова. На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ольга Преснякова.
Плавск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции «Чернский»
1 задержанный.
Пятигорск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Пятигорску
1 задержанный: Даниил Ворошин. Задержали в рамках некоего уголовного дела о сбыте оружия, однако собираются везти в суд по административному делу о нарушении на акции
Волоколамск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Волоколамский ОМВД
1 задержанный: Татьяна Четверикова.
Ярославль
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Артур Сидоров
Тамбов
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Анна Нефёдова
Пенза
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Пензе
1 задержанный: Александр Рогожкин.
Усть-Кут
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алексей Тупицин
Ульяновск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 по обслуживанию Железнодорожного района УМВД по г. Ульяновску
1 задержанный: Сергей Новиков.
Симферополь
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алина Грек
Рыбинск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Межмуниципальное управление МВД России Рыбинское
1 задержанный: Олег Кашинцев.
Саяногорск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Саяногорску
1 задержанный: Евгений Сергеев.
Смоленск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Смоленску
1 задержанный: Наталья Мицюк.
Петушки
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по Петушинскому району
1 задержанный: Илья Косыгин.
Задержан по пути в больницу — на сегодня была запланирована операция
ОсинникиВ городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Осинники1 задержанный: Дмитрий Войцешко.
Источник: ОВД.инфо