Благоприятные дни на деньги на апрель 2021 по лунному календарю с 22 по 30 число
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Благоприятные дни на деньги на апрель 2021 по лунному календарю с 22 по 30 число

3:00:194/22/2021Фото: pixabay.com
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Все оставшиеся даты второго весеннего месяца могут быть полезны в денежных делах. Узнай лучшие дни!

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 4 даты  23 апреля (12 -й лунный день), 26 апреля (15 -й лунный день), 27 апреля (16 -й лунный день), 30 апреля (19 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 1 дата  22 апреля (11 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 4 даты 
24 апреля (13 -й лунный день), 25 апреля (14 -й лунный день), 28 апреля (17 -й лунный день), 29 апреля (18 -й лунный день)

 

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