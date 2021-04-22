Благоприятные дни на деньги на апрель 2021 по лунному календарю с 22 по 30 число

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 4 даты 23 апреля (12 -й лунный день), 26 апреля (15 -й лунный день), 27 апреля (16 -й лунный день), 30 апреля (19 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 1 дата 22 апреля (11 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021 - 4 даты
24 апреля (13 -й лунный день), 25 апреля (14 -й лунный день), 28 апреля (17 -й лунный день), 29 апреля (18 -й лунный день)