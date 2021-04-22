С Днем английского языка открытки и замечательные поздравления на 23 апреля 2021 года
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С Днем английского языка открытки и замечательные поздравления на 23 апреля 2021 года

5:40:014/22/2021Фото: bipbap
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Красивые открытки на День английского языка и поздравления в стихах на 23 апреля 2021 года!

23 апреля – День английского языка

23 апреля каждый год отмечается День английского языка. Поздравьте всех, кто имеет отношение к языку - учителей, учеников и носителей английского языка!

***

Мы пожелать хотим своей «англичанке»,
Всегда только счастливой женщиной быть,
Чтоб на урок наш просто каждый,
С красивою улыбкой непременно приходить!
Happy birthday, dear teacher!
Будьте так же молоды и красивы всегда,
Вы нас, оболтусов, новым словам учите,
Пусть будут интересными Ваши года!

***

Учительница, нам много хочется Вас сказать,
У Вас речь красивая и особая стать,
Учительница наша, явно, английских кровей,
Теперь мы можем понять не только «окей».
Мы сегодня на английском Вас поздравить хотим,
Всю ночь мы текст поздравления зубрим,
Мы Вам счастья желаем, наша прекрасная леди,
Может, встретимся, когда-нибудь, на званом обеде!

***

Сегодня принимайте наши искренние поздравления,
А вместе с поздравлениями, наши уверения,
Что в среду английского языка мы с Вами,
Очень смело и уверенно уж давно зашагали.
Сегодня в Ваш День Рождения мы желаем,
Счастья большого! Поверьте, мы точно знаем,
Мы с таким педагогом легко и быстро,
Профессионалами в английском языке станем!

***

Только представить, от скольких рисков,
В мире, спешащих вперед технологий,
Нас спасает прекрасный английский.
Успех в языке ведь значит так много.
Как рыба в воде Вы в деле своем.
Примите от учеников своих поздравление.
Желаем здоровья, терпения, еще
Радости и грандиозных свершений!

***

Так много слов написано красивых.
И, чтоб не повторять их вновь и вновь,
Желаем Вам, учитель наш любимый,
Чтоб жизнью вашей правила любовь!
Примите наше яркое посланье,
И ни к чему хватать нам с неба звёзды.
В два слова вложим наши пожеланья,
Учитель дорогой наш, Happy Birthday!

***

Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru

 

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