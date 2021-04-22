23 апреля - Всемирный день книг и авторского права: Красивые открытки и поздравления
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23 апреля - Всемирный день книг и авторского права: Красивые открытки и поздравления

7:40:144/22/2021Фото: bipbap
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Каждый год 23 апреля мы отмечаем Всемирный день книги и авторского права! Поздравьте любителей читать и всех авторов, которых знаете!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

Книга способна уносить нас в неизведанные миры и переживать те приключения, которые в свое жизни мы, может быть никогда не переживем. Любители читать знают, что лучший кинотеатр - у нас в голове.

Каждый год 23 апреля мы отмечаем Всемирный день книги и авторского права! Поздравьте любителей читать и всех авторов, которых знаете!

***

Если станет грустно вдруг,
Ты на полку, милый друг,
Загляни, там море книг!
Одну открой, и в тот же миг
Унесешься с нею в дали,
Те, что люди не видали!
Грусть – тоска исчезнет мигом,
Поздравляю всех с днем книги!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

***

С днем этим – авторского права,
Мы поздравляем всех по праву,
Того, кто пишет книги нам,
Они близки нашим сердцам!
Пусть будет в жизни вашей много
Добра, успехов, на века,
Книг издается очень много,
И будет ваша жизнь легка!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

***

С Днем книг и авторского права
Тебя приветствую от всей души!
Литературе нашей честь и слава,
А авторам — здоровья, счастья и любви.

Пусть каждое рожденное произведенье
Не забывает всех создателей своих.
Живет пусть в людях вдохновенье,
Печалей пусть у них не будет никаких.

***

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

***
Дружно, весело, с размахом
Мы с днем книги поздравляем
Тех, кто очень любит книги,
Кто их пишет и читает,
Пусть побольше книжек разных
Пишется и издается,
У читателей на полках
Место пусть для них найдется,
Пусть сюжетов будет много
Фантастических, реальных,
Приключенческих, веселых,
Интересных, идеальных!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

***

Свои права необходимо знать
И авторство упорно подтверждать,
Чтоб не случалось в мире плагиата,
Да и тебе чтобы жилось богато.

В День книг и авторского права
Желаю, чтоб тебе кричали «браво»,
Твоим талантом чтобы восхищались
И часто взять автографы старались!

Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru

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