Красивые женские имена 2021 для девочек, рожденных летом
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Красивые женские имена 2021 для девочек, рожденных летом

1:00:594/22/2021Фото: pxhere.com
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Имя, которое мы даем человеку, без сомненья оказывает влияние на судьбу и способно, как подарить энергию и защиту своему обладателю, так и принести неприятности.

Выбор имени - дело ответственное, нужно учесть много факторов

Лето – чудесная пора, когда рождаются самые солнечные, легкие, общительные люди. Никто не поспорит, что и имя для девочки, рожденной в это время должно быть особенным. Нужно выбрать имя, которое сможет по-настоящему передать и дополнить яркий характер и открытость миру.

Имя, которое мы даем человеку, без сомненья оказывает влияние на судьбу и способно, как подарить энергию и защиту своему обладателю, так и принести неприятности. В 2021 году для девочек рожденных летом подходят следующие имена:

Июньские девочки

Агата – девочка с этим именем всегда спокойна и рассудительна. В переводе с греческого это имя означает хорошая или добрая.

Дарья – Это имя переводится, как обладающий добром. Практически все Дарьи обладают активным характером и умеют за себя постоять.

Олеся – защитница леса. Эта дама смесь активности и задумчивости, что довольно редко. Часто выбирает не свойственные женщинам профессии.

Маргарита – жемчужина. Все Маргариты обладают строгим, прямолинейным характером. Такие девочки с самого раннего детства проявляют самостоятельность и не перестают этого делать никогда.

Июльские девочки

Вера -  само имя уже несет в себе его значение. Часто обладательницы данного имени живут рассудительно и неспешно, тщательно взвешивая все свои решения.

Ольга – святая, именно так трактуют лингвисты перевод имени. Ольга всегда сочетает в себе две противоположности и часто обладает сильным и волевым характером.

Августовские девочки

Екатерина – человек правды, значение имени трактуется, как «вечно чистая»

Кира – луч света. В детстве это весьма взбалмошная девчонка, но с возрастом ее поведение становится мягче, она учится быть деликатнее и нравится всем людям без исключения.

Наталья – одно из самых популярных русских имен. Наташа всегда выступит за правоту и отличается повышенной честностью, чистоплотностью и работоспособностью.

Все девочки, рожденные в год быка очень хозяйственны, они с раннего детства проявляют склонность к порядку, удивляя тем самым родителей. Они любят убирать за собой игрушки, помогать по дому и делают все это без подсказки. Да, со стороны часто такие девочки кажутся замкнутыми и отчужденными, но это абсолютно не так. Причина кроется в их тщательном выборе окружения, они привыкли выбирать своих друзей из числа надежных людей, а таких, как правило, очень сложно найти.

Вообще, принято считать, что ребенок, рожденный под знаком быка – идеальный малыш для первенца. Такие детки не капризны, они никогда не истерят и могут спокойно занимать себя игрушками, долго играя в одиночестве.  Им интересно самостоятельно познавать мир, докапываясь до самой сути без чьего-либо участия.

Выбор имени - дело ответственное, нужно учесть много факторов, чтобы в дальнейшем ваш ребенок не обвинил вас, а был горд и счастлив, носить имя, выбранное родителями. Что нужно сделать точно, так это посмотреть сочетаемость имени с отчеством и фамилией, последнее время можно услышать все больше нелепых имен, способных испортить ребенку всю жизнь, не говоря уже про прозвища в детстве.

 

 

 

 

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