Календарь дачника на 22 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

22 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 11 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 71%. Восход Луны в 12:49, а закат в 04:15.
Хронология лунных дней
- 11 лунный день c 11:25 21.04.2021 по 12:49 22.04.2021
- 12 лунный день c 12:49 22.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
Благоприятно во льве:
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
11 лунный день (+)
22 апреля 2021 года в 12:00 — 11 лунный день. Сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста. Растения все также продолжают активно накапливать в листьях и плодах питательные элементы.
Рекомендуется в 11 лунный день:
- уборка урожая культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые и плодовые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, фрукты;
- посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание;
- обрезка, пасынкование, прищипка, подкормка растений;
- посадка растений, у которых пригодной в пищу является надземная часть: тыква, огурцы, кабачки, томаты, дыня, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, лекарственные растения, цветочные культуры;
- обработка почвы, рыхление;
- обильный полив.
Не рекомендуется в 11 лунный день:
- уборка листвы и ботвы;
- обрезка плодовых деревьев.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: mirkosmosa