Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 апреля 2021 в России и мире

7:40:254/22/2021Фото: Flickr
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 22 апреля 2021 года.

Ленин
22 апреля - день рождения В.И.Ленина

• Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) • Праздник мухлёвщиков • День рождения Владимира Ильича Ленина • День весенних брудершафтов • День «Обожаю твои бёдра» (Love Your Thighs Day) • День старого программиста • Праздник иконы Божией Матери Цесарской • День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского • Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях (International Girls in ICT Day) • День памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского • День жевательного мармелада (National Jelly Bean Day) - США • День «На Бога уповаем» («In God We Trust» Day) - США • День памяти жертв холокоста (Holocaust Remembrance Day) - Сербия • День девушек, Первый день лета (Sumardagurinn Fyrsti) - Исландия • День лидеров девочек-скаутов (Girl Scout Leader Day) - США • День открытия (Discovery Day) - Бразилия • День «Возьмите дочерей и сыновей на работу» (Take Our Daughters and Sons to Work Day) - США • День Оклахомы (Oklahoma Day) - США • День обучения детей экономии (National Teach Children To Save Day) - США • День экологических знаний (Environmental Awareness Day) - США • День пограничной авиации - Грузия • День Стивена Лоуренса (Stephen Lawrence Day) - Великобритания • День апрельских ливней (April Showers Day) - США • Именины у Вадима, Гавриила • Вадим Ключник (Вадим - отомкни родники)

Важные события

1799 в Санкт–Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб–гвардии Конного полка.
1814 в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошёл по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа).
1832 указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
1832 Николай I выпускает манифест о введении в Российской Империи звания «почётный гражданин».
1863 состоялось первое заседание Московской городской думы.
1917 образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани.
1918 декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
1929 возобновлено издание «Литературной газеты».
1931 Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.
1941 на основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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