Какой сегодня церковный праздник 22 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 апреляВеликий пост Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)
Народные приметы и запреты дня
В этот день почитают память преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита.
Второе название праздник получил в честь родников и ключей, которые бьют из-под земли. В этот день принято чистить источники, набирать и пить из них воду. Считается, что она придает силы и здоровье.
К этой дате на лугах прорастает много свежей травы, поэтому начинается сезон выпаса скота.
Густой туман, который не может разогнать ветер, предвещает щедрый урожай.
Запреты
Запрещено долго лежать в постели, иначе счастье свое упустишь.
Нельзя сегодня мести в доме веником, иначе из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.
Ничего не делайте с волосами. Это может привлечь к вам большие неприятности.
Нельзя проливать воду.
Запрещается обманывать и предавать, желать кому-либо зла и завидовать - можно поплатиться здоровьем.
Приметы
- Ветер, иней или туман в этот день – к урожайному лету.
- Красные облака до восхода – к ветру, тучи – к дождю.
- Красные облака при закате – к ветру.
- Одуванчик зацвел – наконец–то, пришла весна.
- Если до сегодняшнего момента погода не установилась – лето будет засушливым.