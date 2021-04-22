Как определить, что у вас сердечный приступ? О группах риска и симптомах, рассказал врач
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Как определить, что у вас сердечный приступ? О группах риска и симптомах, рассказал врач

2:00:154/22/2021,Мария РодченковаФото: https://www.freeimg.ru/
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Пациенту с сердечным приступом нельзя вставать, ходить, курить и принимать пищу до разрешения врача.

Сердечный приступ - это закупорка коронарной артерии, что впоследствии может привести к инфаркту

По данным ВОЗ, в 2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний погибло 17,9 миллиона человек, 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта. О том, что такое сердечный приступ и по каким признакам его определить - в нашем материале.

Что такое сердечный приступ? Сердечный приступ (инфаркт миокарда) - это тяжелое состояние, которое возникает из-за острого недостатка кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и некроза. Это может быть вызвано закупоркой тромбов или спазмом артерии, питающей сердце. Основная причина сердечного приступа - ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Он возникает, когда на стенках сосудов скапливается холестерин, который провоцирует тромбоз: коронарный сосуд закупоривается из-за того, что разрывается или повреждается холестериновая бляшка.

Чаще всего инфаркт миокарда возникает при обострении ишемической болезни сердца. Она характеризуется учащением сердцебиения и усилением приступов сжимающей боли в области сердца. Также в этот период уменьшается эффективности действия нитроглицерина - основного лекарства, который купирует приступы.

На развитие инфаркта миокарда могут повлиять:
ожирение;
артериальная гипертензия;
сахарный диабет;
высокий уровень триглицеридов в крови;
низкая физическая активно;
нарушение давления;
курение, алкоголизм, наркозависимость;
избыток мясной пищи в рационе;
болезни сосудов и т.д.

Также в группу риска входят женщины в постменопаузальный период и те, что принимают оральные контрацептивы - они увеличивают свертываемость крови. Столкнуться с сердечным приступом рискуют и курящие мужчины, употребляющие алкоголь.

Признаки сердечного приступа
- Есть несколько клинических симптомов, но зачастую человек, который страдает заболеваниями сердца, сам понимает, что у него не все в порядке, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” врач Владислав Павленков. - Сердечный приступ - это закупорка коронарной артерии, что впоследствии может привести к инфаркту. Первое, чем сопровождается сердечный приступ - это боль. У людей, которые страдают артериальной гипертензией, боль периодически появляется, но при принятии нитроглицерина она уходит. Если по истечении 20 минут после того, как человек выпил нитроглицерин, боль не купируется, то желательно максимально быстро обратиться ко врачу. При этом боль начинает распространяться. Она может отдавать в шею, в левую руку, под левую лопатку, под ключицу. Также на сердечный приступ указывают неконтролируемое артериальное давление, бледность кожных покровов и физическая слабость. Как только у человека появились первые признаки, следует немедленно вызвать врача.

Пациенту с сердечным приступом нельзя вставать, ходить, курить и принимать пищу до разрешения врача. Во время приступа больному следует сесть или лечь в кровать с приподнятым изголовьем. Далее следует принять 0,25 г аспирина и 0,5 мг нитроглицерина. Если после этого возникли слабость, потливость, одышка или резкая головная боль, то необходимо лечь, поднять ноги, выпить 1 стакан воды и далее нитроглицерин не принимать. Важно! По поводу индивидуальной методики каждому пациенту следует проконсультироваться с врачом. Он объяснит порядок действия при возникновении сердечного приступа.

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