1735 человек задержала Росгвардия на незаконных акциях 21 апреля в поддержку Алексея Навального в России: список задержанных от ОВД.инфо

21 апреля во многих городах прошли незаконные акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку, находясь в заключении во Владимирской области. Публикуем списки задержанных.
Многих задержали еще до начала акции. Мы публикуем неочищенные данные — с тем чтобы люди скорее смогли найти информацию о своих близких.
По состоянию на 22.04.21 03:56, задержано уже более 1735 человек в 94 городах
Санкт-Петербург
В городе по крайней мере 783 задержанных, не менее 84 остаются на ночь.
Отдел полиции № 86 Приморского района г. Санкт-Петербурга
18 задержанных, среди них Андрей Гончаров, Константин Зубрилин, Вадим Голденко, Максим Колпаков, Сергей Воронин, Тошбой Рахимов, Станислав Рыжов, Егор Даргин, Александр Ларионов, Дмитрий Брицкий, Даниил Ахмеров, Станислав Шмелев, Валерия Кирко, Евдокимов.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Андрей Гончаров, Константин Зубрилин.
Отдел полиции № 5 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
16 задержанных, среди них Михаил Тюляев, Василиса Пащенкова, Виктория Биденко, Семен Сайнаков, Дмитрий Смирнов, Василиса Пащенкова, Виктория Биденко, Аркадий Семёнов, Станислав Стародубцев, Семен Сайнаков, Семен Сайнаков, Аркадий Семенов, Егор Горшенев.
Отдел полиции № 14 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
24 задержанных, среди них Надежда Зимина, Виктория Верник, Анна Барабушкина, Ольга Исаева, Дмитрий Титов, Антон Тихонов, Егор Соловьев, Виктория Верник, Ольга Исакова, Светлана Тамбовцева, Анна Барабушкина, Каролина Келькель, Андрей Александрович, Виктория Чашкина, Кристина Бажкова, Никита Пашков, Константин Выборов, Анна Мичурина, Анна Мичурина, Денис Гольдфарб, Гела, Тимур Гильмутдинов, Егор Соловьев.
Отдел полиции № 24 Невского района г. Санкт-Петербурга
11 задержанных, среди них Алексей Ожиганов, Антон Багрянов, Екатерина Нейдорф, Николай Михалевский, Яна Говорова, Сергей Александрович, Сергей Другов.
12 отдел полиции по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
1 задержанный: Алексей Никулин.
Отдел полиции № 39 Колпинского района г. Санкт-Петербурга
49 задержанных, среди них Эдуард, Георгий Корнеев, Михаил Мурашов, Ирина Боронина, Сергей Осовский, Сергей Крауклиш, Антонина Невская, Анастасия Прахова, Виктор Мехнин, Анна Карташова, Ксения Вяткина, Роман Ивашкин, Александр Кравченко, Станислав Сайфутдинов, Алексей Верхогляд, Никита Таранов, Всеволод Королёв, Даниил Черемный, Савелий Овчинников, Никита Громовик Александрович, Илья Дольников, Светлана Гимальдинова, Андрей Мурча, Мария Налейкина, Елисей Копылов, Михаил Савватеев, Александр Сырский, Александр Ткачев, София Платонова, Никита Мартынов, Ирина Глебова, София Платонова, Елисей Копылов, Мария Налейкина, Светлана Гимальдинова, Дмитрий Сагий, Савелий Овчинников, Даниил Черемный, Всеволод Королёв, Никита Таранов, Светлана Барсегова Барсебова, Даниил Огренич, Елизавета Кожушко, Андрей Мурга, Ксения Вяткина.
Отдел полиции № 60 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
1 задержанный.
Отдел полиции № 70 Невского района г. Санкт-Петербурга
17 задержанных, среди них Алиса Смирнова, Николай Косых, Андрей Брянский, Егор Волков, Евгений Чепиков, Виталий Ушаков, Виктория Акатова, Валерия Гурова, Никита Компанеец, Леонид Федоров, Вадим Сенцов, Иван Казменко.
Отдел полиции № 53 Приморского района г. Санкт-Петербурга
9 задержанных, среди них Рустам Заитов, Кирилл Муромцев, Сергей Лаврентьев, Леонид Дынзин, Николай Штомпель, Артем Савенков.
Отдел полиции № 7 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
10 задержанных, среди них Марфа Веселова, Никита Морозов, Александр Викторов, Владимир Горбачёв, Аминнулла Гаджиев, Тимофей Ермаков, Владимир Горбачёв, Данил Сажин.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Аминнулла Гаджиев.
Отдел полиции № 1 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных, среди них Виктор Колбин.
Отдел полиции № 43 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
28 задержанных, среди них Алексей Блажко, Павел Никифоров, Андрей Калинчин, Александр Бобр, Святослав Чистотин, Константин Григорьев, Евгений Иванов, Арсен Кошеев, Алихан Ермаков, Иван Смирнов, Евгений Викки, Виктор Скальский, Анна Нам, Александр Ахневский, Никита Борисов, Михаил Лабюк, Александр Горбунов, Николай Горохов, Дмитрий Едьцов, Надежда Котлованова, Максим Васильев, Евгений Денисов.
На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Арсен Кошеев, Александр Ахневский, Александр Горбунов.
Отдел полиции № 23 Невского района г. Санкт-Петербурга
20 задержанных, среди них Сергей Корнилов, Сергей Судаков, Андрей Горовой, Камиль Мамин, Екатерина Сухляева, Сергей Ни, Владислав Гальковский, Юрий Карпов, Семен Жигайло, Андрей, Валерий Попов, Татьяна Мосейкина, Лев Потанин, Владлен Козлов, Пирвели Радмила, Иван Балакин.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Андрей Горовой.
Отдел полиции № 75 Невского района г. Санкт-Петербурга
22 задержанных, среди них Иван Горянников, Анастасия Брагина, Арсен Баскуридзе, Никита Калинин, Алексей Горячев, Александр Макаров, Семён Тарабурин, Михаил Александрович, Василий Андреев, Роман Краев, Александр Майоров, Владислав Каримов, Никита Тихненко, Евгений Краев, Владислав Каримов.
Отдел полиции № 21 Калининского района г. Санкт-Петербурга
4 задержанных, среди них Оксана Лопаткина, Илья Трапезников, Георгий Панченко.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Георгий Панченко.
Отдел полиции № 25 Приморского района г. Санкт-Петербурга
16 задержанных, среди них Даниил Иммель, Виктория Дроботова, Александр Крикун, Мария Касьяненко, Михаил Ушаков, Кирилл Юрченко, Майя Петухова, Игорь Матвеев, Виталий Пахоруков, Никита Дмитриев, Дмитрий Ковальков, Максим Некулча.
Отдел полиции № 26 по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга
17 задержанных, среди них Евгений Пронин, Евгений Прошнин, Михаил Шевченко, Андрей Проценко, Виталий Шутов, Антон Мисюра, Евгений Проценко, Михаил Михайлов, Виктор Иванов, Мария Кобликова, Дана Гусова, Юлия Иванова, Артём Вайтицкий, Анна Афонина.
Отдел полиции № 35 Приморского района г. Санкт-Петербурга
26 задержанных, среди них Максим Кондратьев, Константин Тютнев, Алексей Капчанов, Александр Александрович, Артём Алексеев, Николай Гаврилов, Игорь Смирнов, Евгений Обухов, Константин Сорокин, Павел Махараткин, Артем Блинов, Павел Ошкварков, Михаил Хомутецкий, Андрей Демин, Павел Бельтюков, Роман, Дмитрий Дроздов, Светлана Лис, Андрей Белов, Вадим Сашкин, Андрей Денисов, Дмитрий Лисюков, Рустам Хамдамов.
Отдел полиции № 37 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
43 задержанных, среди них Евгений, Виолетта Сандовская, Глеб Комиссаров, Дарья Строгальщикова, Кристина Питиуришвили, Златовласа Юманова, Ксения Мизурова, Анна Ложечник, Дмитрий Забуга, Никита Воробьев, Лилия Галиханова, Антонина Дубовик, Евгений, Виолетта Сандовская, Максим Панов, Даниил Яковлев, Анна Орлова, Вадим Чарушев, Дарья Строгальщикова, Даниил Яковлев, Ксения Мизурова, Кристина Питиуришвили, Илья Ткаченко, Анна Орлова, Виктор Пузанов, Александр Машков, Александр Машков, Максим Панов, Илья Ткаченко, Анна Ложечник, Анна Ложечник, Петрухин.
Отдел полиции № 28 Центрального района г. Санкт-Петербурга
20 задержанных, среди них Ольга Лавочкина, Аксинья Гамиева, Андрей Долгушев, Валерия Кохан, Яна Муратова, Виктория Попугаева, Антон Гончаров, София Смит, Аксинья Гамиева, Андрей Долгушев, Ксения Жалоба, Иван Иванов, Иван Евдокимов, Алексей Куприянов, Чингизхан Рахматуллаев, Ольга Лавочкина, Игорь Соболев, Александр Хмелёв, Михаил Дворкин.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Михаил Дворкин.
Отдел полиции № 80 Колпинского района г. Санкт-Петербурга
33 задержанных, среди них Алексей Ткачёв, Дмитрий Субботин, Денис Ольшин, Валерий Ковшов, Андрей Люлякин, Кирилл Пономаренко, Алексей Кошкаров, Александр Чеспочев, Гиняй, Алексей Кокошкин, Никита Мандштуков, Рустам Баншиев, Максим Спиваков, Иса Исаев, Наталья Калиберда, Александра Волыхина, Владимир Нечаев, Дмитрий Бабинов, Тарас Пархоменко, Мария Александрова, Станислав Дмитриевский, Александр Шароватов, Никита Эрсиков, Андрей Безруков, Бехруз Салимов, Абдулмурод Каримов, Егор Волков, Рустам Бахшиев, Андрей Письменов.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Станислав Дмитриевский.
Отдел полиции № 15 Калининского района г. Санкт-Петербурга
7 задержанных, среди них Сергей Кушнир, Дмитрий Метелев, Василий Герасимов, Валентина Архипова, Валентина Архипова.
Отдел полиции № 16 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
20 задержанных: Ольга Настич, Сергей Наказнюк, Александр Румянцев, Даниил Зисерман, Андрей Степанов, Елизавета Сидорова, Валентин Баранов, Вера Крючкова, Леонид Николаев, Тарас Розанов, Илья Слукин, Пётр Гладилин, Константин Стяжкин, Мария Гайко, Сергей Никитенко, Искандер Каденов, Максим Кудряшов, Ксения Викторова Владимирова, Анатолий Апанасик, Данил Матвеев.
Отдел полиции № 30 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
13 задержанных: Илья Гусев, Алина Попова, Александра Максимова, Данил Голубев, Анна Голубева, Константин Волков, Богдан Никита, Арсений, Александр Яковлев, Мария Завьялова, Владислав Константинов, Любовь Сопильняк, Егор Ваченков.
Отдел полиции № 32 Невского района г. Санкт-Петербурга
49 задержанных, среди них Дмитрий Максим Елькин, Ксения Ферапонтова, Юрий Плоткин, Иван Шиков, Арсений Филиппов, Александр Попов, Эдуард, Иван Александрович, Евгений Еляков, Виноградов, Кириков, Рыжиков, Смирнов, Смоленский, Селезнев, Прокофьев, Сотников, Антон Кузьмичев, Кирилл Заикин, Иван Осенин, Анастасия Шигина, Александра Дементьева, Светлана Тамбовцева, Александр Увидев, Дина Кузнецова, Ольга Ионова, Мария Архипова, Николай Боков, Анастасия Баранова, Диана Ханифи Хабибула, Ксения Рослова, Александр Шумилин, Нана Аникеева, Артём Ясинский, Никита Исаев, Артем Александрович, Валерий Панов, Лука Виткус, Диана Вильгельм, Анна Аникеева, Анастасия Дынина.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Дмитрий Максим Елькин.
Отдел полиции № 10 Невского района г. Санкт-Петербурга
42 задержанных, среди них Алексей Ведяйкин, Дарья Мышленникова, Игорь Бородко, Юрий Иванов, Станислав Одинг, Дарья Вайткус, Елизавета Шафранская, Полина Горяченкова, Наталия Ярцева, Анастасия Антипова, Анна Фролова, Александра Дементьева, Ольга Плотникова, Анна Левищева, Екатерина Тупикова, Екатерина Абрамова, Артур Рахманкулов, Эльвира Спасских, Виктория Верник, Анна Барабушкина, Ольга Исакова, Николай Волков, Наталья Ерёмина, Егор Савкин, Дарья Зима, Вероника Карнюшина, Александр Сметкин, Иван Попов, Василий Павлов, Александр Бутлов, Сергей Кронгауз, Дарья Фирсова, Ольга Розвадовская.
Отдел полиции № 44 Приморского района г. Санкт-Петербурга
26 задержанных, среди них Максим Якуба, Вадим Савкин, Андрей Бронский, Денис Чапурин, Виктория Скачкова, Илья Кохас, Ольга Пьянова, Салават Гайсин, Артём Левчук, Александр Санатос, Полина, Кристиан Стокер, Иван Степанов, Гримнир, Алексей Яковлев, Илья Кулёв, Матвей Нелюбов, Руслан Бахадур Оглы Магеррамов, Дмитрий Иванов, Пётр Баев, Борис Романов, Андрей Шулеров.
На ночь в отделе остаются 6 задержанных, среди них Илья Кохас, Александр Санатос, Иван Степанов, Гримнир, Дмитрий Иванов.
Отдел полиции № 9 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
27 задержанных, среди них Егор Колосов, Алексей, Валерия Дмитриева, Николай Нагнибеда, Борис Самарин, Александра Савельева, Иван Никитин, Артём Верюжский, Анастасия Ласкина, Дарья Булатова, Артем Бабаков, Виктория Паршакова, Вероника Шевцова, Иван Никитин, Александра Савельева, Дарья Булатова, Артём Верюжский, Борис Самарин, Анастасия Александрова, Дмитрий Шевчук, Дмитрий Зимин, Айша Разаханова, Анастасия Ласкина, Даниил Полианчик, Айша Разаханова.
Отдел полиции № 54 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
7 задержанных, среди них Диана Сергеева, Евгений Александрович, Руслан Акманов, Дамир Хамидулин.
На ночь в отделе остается 1 задержанный.
Отдел полиции № 76 Центрального района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных, среди них Василий Потягаев.
Отдел полиции № 36 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
1 задержанный: Николай Александрович.
Отдел полиции № 13 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга
37 задержанных, среди них Пётр Рузин, Антонина Позднякова, Дмитрий Красных, Александра Лущинова, Анна Иванова, Гульнарс, Вера Шевченко, Мария Зимина, Даниил Зимин, Валерия Минкова, Дмитрий Диенко, Василий Ливеровский, Елизавета Пудова.
Отдел полиции № 3 Калининского района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных: Александр Башкиров, Насреддин Аджимаматов.
Отдел полиции № 34 Приморского района г. Санкт-Петербурга
10 задержанных: Павел Рыбаков, Владислав Бурдей, Андрей Александрович, Аким Килибаев, Владимир Мыльников, Петр Меркулов, Григорий Рогов, Петр Меркулов, Виктор Селейков, Дмитрий Забуга.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Петр Меркулов.
Отдел полиции № 12 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
8 задержанных, среди них Лёля Нордик, Антон Фадеев, Дарья Фадеева, Иван Гуторов, Ануш Панина, Кирилл Сысоев.
Отдел полиции № 8 Кировского района г. Санкт-Петербурга
6 задержанных: Дмитрий Власенко, Геннадий Ильин, Арминэ Мороз, Лариса Пимонова, Анна Бабаджанян, Сергей Ковалев.
Отдел МВД по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга
10 задержанных, среди них Екатерина Романюта, Виталий Паршиков, Александр Шеймухов, Евгения Сорокина, Гордей Александрович, Игорь Гусев, Григорий.
Отдел МВД по Приозерскому району Ленинградской области
2 задержанных.
Отдел полиции № 18 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
30 задержанных, среди них Виолетта Зайцева, Артем Кириченко, Илья Тараскин, Анна Койстинен, Ксения Викторова, Александр Ягодзинский, Роман Кузовлев, Максим Бурмистров, Валерий Бурмистров, Полина Плихун, Владимир Черепанов, Мария Муравьева, Роман Субочев, Никита Колгушкин, Евгений Глезеров, Артем Козлов, Никита Егорин, Максим Гржибовский, Андрей Зюняев, Владислав Дивоченко, Евгений Морозов, Дмитрий Гусев.
Обвиняют в нецензурной брани в общественных местах
Отдел полиции № 74 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
47 задержанных, среди них Александр Дёмов, Илья Зиганшин, Ксения Касс, Александр Ларионов, Анастасия Александрова, Наталья Ерёмина, Данил Сажин, Юрий Миров, Роман Антонов, Константин Смирнов, А Иванов, Н А Шишкин, Копина, В Кильницкий, Юлия Заболотских, Роман Антонов, А В Малахова, Вячеслав Четвериков, Ксения Касс, Артём Исадичев, Лада Тихонова, Александр Дёмов, Денис Зиганшин, Андрей Чвирук, Руслан Галиев, Екатерина Никифорова, Андрей Кожухин, Степан Кильметов, Андрей Зиновьев, Андрей Терешин, Алексей Фельдшеров, Алексей Фельдшеров, Екатерина Никифорова, Кирилл Кондратьев, Руслан Галиев, Лада Тихонова, Анастасия Малахова, Евгений Салейкин, Юрий Миров, Вадим Соболев.
Отдел полиции № 45 Невского района г. Санкт-Петербурга
8 задержанных: Никита Щербаков, Егор Рыжов, Иван Александрович, Александр Виноградов, Максим Кириков, Евгений Теплов, Андрей Салов, Владислав Черкасов.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Виноградов.
Отдел полиции № 17 Калининского района г. Санкт-Петербурга
32 задержанных, среди них Александр Юрченко, Мария Киселева, Алексей Козлов, Александр Таскаев, Омар Мухамад Хамзе, Мария Алехина-Масловская, Евгений Лавринюк, Степан Шушлебин, Марк Ковешников, Никита Пацков, Сергей Лаврик, Александр Ларин, Олег Александрович, Константин Александрович, Разиль Закиров, Максим Тарасов, Дмитрий Метелев, Андрей Кипреев, Андрей Сорокин, Анна Тыренко, Ладомир Зелинский, Даниил Паленков, Камила Швец, Владислав Цитриков, Василий Потягаев, Алексей Гусев, Иван Марущак, Михаил Мейлихов, Андрей Шарапко.
Отдел полиции № 42 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
14 задержанных, среди них Татьяна Николаева, Юлия Лукьянова, Константин Буравлев, Вячеслав Андреев, Дмитрий Козин, Дмитрий Казаков, Денис Радецкий, Анна Фирсова, Денис Шапков, Владислав Уткин, Мухаммад Хурбаев, Анастасия Козаева, Павел Чигиринский.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Юлия Лукьянова.
Отдел полиции № 82 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
9 задержанных, среди них Илья Бродский, Ян Лещинский, Юлиана Масимова, Борис Фишер, Никита Столыпин.
Отдел полиции № 71 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
2 задержанных: Даниил Петров, Никита Петров.
Отдел полиции № 78 Центрального района г. Санкт-Петербурга
1 задержанный: Виктор Кротов.
Отдел полиции № 55 Колпинского района г. Санкт-Петербурга
1 задержанный: Филипп Румянцев.
Отдел полиции № 66 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга
7 задержанных, среди них Александр Сидоренко, Георгий Иванов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 83
Надежда Дулина, Константин Смирнов, Андрей Климов, Андрей Туров, Андрей Шулепов, Алексей Волков, Илья Захаров, Виктория Скачкова, Дмитрий Иванов, Антон Гончаров, Николай Павленко, Роберт Ворсов, Георгий Соловьев, Егор Копаев, Николай Ревазашвили, Ревазашвили Нико, Ревазашвили Нико, Николай Ревазашвили, Евгений Абелев, Ермек Умурзаков, Александр Суханов, Даниил Полианчик, Павел Чигиринский, Мария Товстопят, Денис Кабаков, Александр Крылов, Александр Шадрин, Михаил Дворкин, Валерий Захаров, Михаил Четвериков, Александр Козлов, Александр Пипич, Иван Марчук, Аркадий Качалов, Максим Митрофанов, Андрей Бояринцев, Юрий Александрович, Полина, Егор Копаев, Илья Стасик, Андрей Кожухин, Сергей Кузин, Владимир Александрович, Кирилл Юрченко, Андрей Зиновьев, Артемий Махараткин, Илья Смирнов, Елизавета Мухортова, Екатерина Сухляева, Антон Мисюра, Игорь Трещалов, Антонина Козлова, Вячеслав Кузин, Булат Сагиев, Степан Орлов, Антон Тихонов, Яков Красовский, Павел Иванкин, Егор Романов, Артем Маликов, Семен Сайнаков, Виктория Биденко, Виктория Биденко, Роман Варецкий, Антон Дементьев, Михаил Смирнов, Дмитрий Родин, Наталья Соловьёва, Анна Фролова, Максим Гриднев, Алексей Болоткин
Уфа
В городе по крайней мере 119 задержанных
Отдел полиции № 9 (Кировский район)
12 задержанных, среди них Александра Маслова, Руслан Нуртдинов, Ольга Комлева, Константин Анисимов, Алина Уразметова, Олег Иванов, Филан Киямов.
Отдел полиции № 6 (Октябрьский район)
16 задержанных, среди них Артур Насибуллин, Генрих Кашафутдинов, Руслан Нигматуллин, Дарья Данилова, Тагир Рафиков, Алена Чечулина, Александр Султанов, Айсулу Назырова, Элина Ишмуратова, Сардисламов.
Отдел полиции № 4 (Ленинский район)
5 задержанных, среди них Виктория Шарыпова, Игорь Краснов, Екатерина Кирьякова, Руслан Кокуев.
Отдел полиции № 8 (микрорайон Сипайлово Октябрьского района)
4 задержанных, среди них Антон Анисимов, Алмаз, Данила Барышников.
Отдел полиции № 2 (Калининский район)
2 задержанных: Ильсат Исбаев, Артем Супонькин.
Отдел полиции № 7 (Советский район)
16 задержанных, среди них Мария Каштанова, Михаил Александрович, Светлана Гладких, Алексей Гладких, Филипп Лобанов, Роман Шарипов, Данил Хабиров, Альбина Искужина, Альберт Искужин, Элеонора Максимова, Олег Вьюнов, Кирилл Волков.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Филипп Лобанов, Альберт Искужин.
Отдел МВД по Уфимскому району
1 задержанный: Владислав Шангин.
Отдел полиции № 1 (микрорайон «Инорс» Калининского района)
6 задержанных: Айдар Туйгунов, Виктория Александрова, Кирилл Перепросов, Артур Галлямов, Елизавета Кулакова, Полина Стуколова.
Отдел полиции № 11 (Демский район)
3 задержанных: Вильдан Сынбулатов, Петр Копсяев, Айвар Кашапов.
Отдел полиции № 5 (Орджоникидзевский район)
2 задержанных, среди них Артур Зульфияров.
Отдел полиции № 10 (Советский район)
8 задержанных: Олег Мамедов, Мустафина Ильвина, Радмила Нуритдинова, Анастасия Ахмерова, Адис Нусратуллин, Виктор Прядильщиков, Юлия Рогова, Екатерина Бушман.
Отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе
2 задержанных, среди них Сергей Москвичев.
Отдел полиции № 3 (Кировский район)
14 задержанных, среди них Максим Фандров, Тимур Мударисов, Кирилл Юдин, Регина Мусагитова, Павел Круглов, Даниил Тихончук, Илья Игин, Алсу Арманшина, Алиса Миниханова, Юрий Миронов, Полина Сарваретдинова, Надежда Зорина, Григорий Гришин.
Отдел МВД по городу Октябрьскому
2 задержанных: Камиля Шафикова, Алина Загитова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5
Ислам Исламов, Рамиль Нургалиев, Регина Малькова, Денис Кранов
Казань
В городе по крайней мере 64 задержанных, не менее 2 остаются на ночь.
Отдел полиции № 3 «Зареченский» УМВД по г. Казани
7 задержанных, среди них Булат Хайруллин, Булат Хайруллин, Рустам Хамалтдинов.
Отдел полиции № 4 «Юдино» УМВД по г. Казани
9 задержанных: Амина Ибрагимова, Вероника Мустафина, Александр Копылов, Александр Войков, Екатерина Щеголева, Вероника Мустафина, Александр, Алмаз, Марсель Албаров.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Копылов.
Отдел полиции № 16 «Япеева» УМВД по г. Казани
17 задержанных, среди них Екатерина Балихина, Диана Казарина, Галина Алия, Анна Коробова, Ева Шиполина, Карина Хасанова, Асия Исмагилова, Екатерина Барышкина, Искандер Аглиулов, Екатерина Наумова, Вадим Белов, Роман Чичкенев, Александр Балихин, Сабина Жолтаева, Евгения Боктаева.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Екатерина Балихина.
Отдел полиции № 2 «Вишневский» УМВД по г. Казани
2 задержанных: Павел Архипов, Богдан Федотов.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Павел Архипов.
Отдел полиции № 6 «Савиново» УМВД по г. Казани
2 задержанных, среди них Карина Бондаренко.
Отдел полиции № 10 «Промышленный» УМВД по г. Казани
3 задержанных: Роксана Галиакберова, Кристина Панфилова, Виктория Данилова.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Кристина Панфилова, Виктория Данилова.
Отдел полиции № 11 «Восход» УМВД по г. Казани
5 задержанных: Вадим Хрущев, Елизавета Ланчу, Артур Ханов, Аделина Утяганова, Амина Ибрагимова.
Отдел полиции № 12 «Гвардейский» УМВД по г. Казани
1 задержанный: Илья Егоров.
Отдел полиции № 5 «Московский» УМВД по г. Казани
1 задержанный: Альберт Абузаров.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Альберт Абузаров.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 16
Нурилло Рустамов, Ислам Шаипов, Юлия Казанкина, Кристина Панфилова, Виктория Данилова, Зульфат Мухаметзянов, Глеб Меркин, Анна Шаронова, Артем Байдин, Артур Гиматдинов, Виталий Тютиков, Нурилло Рустамов, Артур Ханов, Вадим Хрущев
Барнаул
В городе по крайней мере 58 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Барнаулу
2 задержанных, среди них Альбина Тарбаганова.
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Барнаулу
2 задержанных.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 22
Вячеслав Замышляев, Андрей Загарин, Евгений Алексеев, Никита Ковальчук, Алексей Гальцов, Владимир Колбунов, Валентина Колбунова, Илья Лесин, Сергей Кобелев, Владислав Келлер, Михаил Добровольский, Алексей Третьяков
Сочи
В городе по крайней мере 53 задержанных
Отдел полиции (Адлерский район) УВД по городу Сочи
41 задержанный: Александа Бахарева, Дарья Павлова, Роман Макаров, Денис Бурханов, Андрей Тоболкин, Кристина Малых, Владислав Штирбу, Антон Павельев, Кирилл Васильков, Александр Горелов, Илья Гридасов, Эльвира Карпаева, Светлана Мусинова, Никита Жуковский, Анастасия Сенченко, Юлия Коргина, Карэн Ловян, Александр Аристов, Павел Берестюков, Максим Рябчиков, Наталья, Элина Подольцева, Анна Чейко, Станислав Кобец, Артем Терещенко, Ульяна Прусова, Денис Бондаренко, Кирилл Васильков, Анастасия Васильева, Михаил Гвоздевский, Кирилл Галецкий, Анастасия Вьюнова, Александр Горелов, Альвина Фрейберг, Илья Гридасов, Никита Жуковский, Иван Шалагинов, Эльвира Карпаева, Светлана Мусинова, Роман Исаков, Анастасия Сенченко.
Отдел полиции (Хостинского района) УМВД по г. Сочи
15 задержанных, среди них Иван Сажин, Георгий Семянов, Ольга Стародубцева, Анастасия Леонова, Виктор Федосинский, Антон Белоцерковский, Сергей Жуйков, Ольга Ткаченко, Артем Рязанов, Ирина Кузнецова, Татьяна Соколова, Иван Фильменков.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Егор Кулатаев, Роман Александрович, Мария Орлова
Воронеж
В городе по крайней мере 53 задержанных
Отдел полиции № 7 УМВД по городу Воронежу (Южный район)
2 задержанных, среди них Сергей Александрович.
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Воронежу (Железнодорожный район)
25 задержанных, среди них Владислав Идрисов, Юрий Холодов, Дмитрий Денщиков, Дмитрий Махаев, Василиса Дешевых, Илья Попов, Георгий Сорокин, Степан Александрович, Карим Зорган, Игорь Греков, Андрей Бокарев, Анастасия Стрелецкая, Ольга Петрова, Роман Курлыкин, Федор Орлов, Полина Амелина, Валерия Мозговая, Андрей Черномызый, Ядвига, Савелий Крушин, Дмитрий Верецкий, Юрий Авсенев.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Карим Зорган, Федор Орлов.
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Воронежу (Левобережный район)
1 задержанный: Евгений Гребенщиков.
Отдел полиции № 6 УМВД по городу Воронежу (Центральный район)
1 задержанный: Юрий Родионов.
Отдел полиции № 4 УМВД по городу Воронежу (Северный район)
1 задержанный: Михаил Пелых.
Отдел полиции № 5 УМВД по городу Воронежу (Советский район)
23 задержанных: Денис Жалостников, Александр Князев, Владислав Пилипенко, Данила Палухин, Дмитрий Ильчук, Сергей Санин Александрович, Сергей Александрович, Александр Панин, Михаил Некрытов, Сергей Санин Александрович, Олег Великий, Светлана Бойко, Вячеслав Юткин, Александр Дьяченко, Сергей Илларионов, Данила Полухин, Павел Салфетников, Александр Рыбальченко, Алина Овсянникова, Вячеслав Мазур, Сергей Александрович, Георгий Сорокин, Андрей Александрович.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4
Анастасия Николаева, Владислав Идрисов, Алина Мирова, Юлия Бирюкова
Кемерово
В городе по крайней мере 36 задержанных
Отдел полиции «Ленинский» УМВД по г. Кемерово
12 задержанных, среди них Николай Ковальчук, Ольга Наумочкина, Денис Бексултанов, Алексей Конищев, Никита Торбозанов, Данил Горелкин, Александр Самонов, Маргарита Юманова, Леонид Ваховский, Никита Карпинский.
Ваховского задержали около филармонии, довольно далеко от места, где проходила акция: сотрудники в штатском заявили, что он похож на человека, укравшего телефон, и показывали ему фотографию человека, по его словам, не похожего на него. Задержанные сидели в автобусе около часа, потом их повезли в отдел.
Отдел полиции «Южный» УМВД по г. Кемерово
13 задержанных, среди них Михаил Сбеглов, Екатерина Белугина, Владислава Нестерова, Анастасия Томилина, Антон Николаев, Тимур Кулиев, Игорь Шапошников, Юрий Галле, Андрей Хорошев, Ольга Васильева, Семён Шейкин, Андрей Новашов.
Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово
3 задержанных, среди них Дмитрий Ламанов.
Ломанова привезли из отдела по району «Южный»
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Игорь Горланов
Новокузнецк
В городе по крайней мере 30 задержанных
Отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД по г. Новокузнецку
5 задержанных: Юлия Торонова, Кристина Бубенцова, Миненков, Марина Лазарева, Степан Ванчурин.
Москва
В городе по крайней мере 29 задержанных
ОМВД России по району Хамовники г. Москвы
2 задержанных: Анна Шигарова, Владимир Рыжков.
Отдел МВД России по району Митино г. Москвы
1 задержанный: Нина Решетилова.
ОМВД России по району Перово г. Москвы
4 задержанных: Олеся Кулимова, Степан Игнатьев, Ирина Федорова, Андрей Клименко.
Отдел МВД России по району Кузьминки
1 задержанный: Кирилл Сиэтлов.
Отдел МВД России по району Китай-город г. Москвы
1 задержанный: Григорий Саксонов.
Стоял с плакатом у кремлевской стены
Отдел МВД России по району Кунцево г. Москвы
9 задержанных: Артемий Шалаев, Алена Домнина, Нина Гуряшина, Кирилл Гончаров, Александр Софеев, Даниил Чехлов, Радион Ганиев, Сергей Федосеев, Дмитрий Кружалин.
Отдел МВД России по району Дорогомилово г. Москвы
1 задержанный: Владислав Жуковский.
ОМВД России по Донскому району г. Москвы
1 задержанный: Любовь Соболь.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 7
Джавид Мамедов, Кира Ярмыш, Евгений Сосницкий, Лариса Антоненко, Влад Кузнецов, Татьяна Ананьева
Иваново
В городе по крайней мере 29 задержанных
Отдел полиции № 1 «Ленинский»
11 задержанных, среди них Владислав Александрович, Ирина Мальцева, Максим Карцев, Анна Кузнецова, Ольга Назаренко, Михаил Гусев, Дмитрий Корженевский, Сергей Римский.
Отдел полиции № 2 «Октябрьский
9 задержанных, среди них Юлия Сорокина, Екатерина Конышева, Маргарита Блескина, Дмитрий Савранский, Анна Делло, Егор Пашин, Алексей Вдовин, Николай Дьячков.
Отдел полиции № 3 «Советский»
8 задержанных: Даниил Болдин, Николай Удалов, Дмитрий Крюков, Максим Наплавков, Валерий Грибов, Александр Паньков, Валерий Шлыков, Андрей Чернышев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алексей Краснов
Калининград
В городе по крайней мере 29 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.
Отдел МВД России по Ленинградскому району города Калининграда
5 задержанных, среди них Иван Лузин, Игорь Барышников, Анастасия Нехаева, Евгения Фейдулова.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Иван Лузин, Анастасия Нехаева.
Отдел полиции № 2 УМВД по городу Калининграду
6 задержанных, среди них Давид Елишев, Алексей Топольницкий, Иван Топольницкий, Татьяна Сидельникова, Михаил Фельдман.
На ночь в отделе остается 1 задержанный.
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Калининграду
5 задержанных, среди них Мирослав Воскресенский, Николай Горелов, Дорохов, Игорь Барышников.
На ночь в отделе остаются 3 задержанных, среди них Мирослав Воскресенский, Дорохов.
УМВД России по городу Калининграду (Ленинградский)
1 задержанный: Дарья Станкевич.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 18
Дмитрий Гаврилов, Алексей Королев, Петр Зуев, Ульяна Котова, Эдуард Гардер, Светлана Гардер, Иван Степин, Петр Зуев, Данила Протасов, Алексей Топольницкий, Иван Топольницкий, Екатерина Миненко, Дмитрий Гаврилов, Илья Будько, Михаил Фельдман
Томск
В городе по крайней мере 24 задержанных
Отдел полиции № 1 (по обслуживанию внутригородской территории Кировский район) УМВД по городу Томску
8 задержанных, среди них Саина Томочакова, Мария Драчева, Вероника Пшеничная, Анастасия, Владислав Мишуков, Денислам Шарипов.
Отдел полиции № 4 (по обслуживанию внутригородской территории Октябрьский район) УМВД по городу Томску
5 задержанных: Алексей Кривопалов, Григорий Чабанов, Дмитрий Максимов, Николай Кривопалов, Екатерина Черепанова.
Отдел МВД по Томскому району
2 задержанных: Егор Бухаров, Игорь Кривошеев.
Отдел полиции № 3 (по обслуживанию внутригородской территории Советский район) УМВД по городу Томску
3 задержанных: Вадим Пшеничников, Ирина Краснокутская, Алексей Степанов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 6
Владимир Савушкин, Ирина Савушкина, Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Ася Шулбаева, Никита Байгуолов
Краснодар
В городе по крайней мере 21 задержанный
ОВД Западного округа г. Краснодара
13 задержанных: Екатерина Юнина, Галина Волосник, Виталий Петрухин Дмитриев, Алиса Бобровская, Анастасия Девочкина, Мария Кобалян, Никанор Александрович, Екатерина Воробьева, Владимир Чернявский, Вероника Прокудина, Владимир Чернявский, Наталья Пилова, Галина Волосник.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Владимир Чернявский, Владимир Чернявский.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 8
Леонид Варфоломеев, Иван Шукшин, Виктор Руденко, Джахангир Эрешов, Виктор Бутенко, Михаил Шубенин, Евгений Тарабрин, Иван Драчук
Ижевск
В городе по крайней мере 19 задержанных
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Ижевску (Индустриальный район)
6 задержанных: Евгений Лузин, Дмитрий Ковалев, Евгений Лузин, Кристина Поздеева, Александр Овсянников, Павел Мерзляков.
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ижевску (Октябрьский район)
14 задержанных: Михаил Бормин, Кирилл Александрович, Денис Лайко, Айгуль Аникеева, Андрей Ступин, Иван Елисеев, Сергей Кузнецов, Рауль Давлетбаев, Лейла Мокрушина, Дмитрий Сутыгин, Дмитрий Воротов, Антон Оленев, Юлия Андреева, Любовь Максимова.
Тюмень
В городе по крайней мере 19 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Тюмени
5 задержанных: Сергей Осколков, Георгий Александрович, Алёна Дырцева, Кристина Панахова, Георгий Александрович.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Сергей Осколков, Георгий Александрович.
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Тюмени
6 задержанных: Вероника Морозова, Нино Валишвили, Полина Морозова, Андрей Симонов, Александр Васильев, Андрей Симонов.
Отдел полиции № 3 УМВД по г. Тюмени
1 задержанный: Ян Александрович.
Ставрополь
В городе по крайней мере 16 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ставрополю
5 задержанных: Николай Парфёнов, Давид, Данил, Юлия, Сергей Сарапий.
Саратов
В городе по крайней мере 14 задержанных
Отдел полиции № 1 в составе УМВД по городу Саратову (Волжский район)
10 задержанных, среди них Роман Цывкунов, Роман Цывкунов, Роман Цывкунов, Роман Цывкунов, Роман Цывкунов, Роман Цывкунов.
Отдел полиции № 3 в составе УМВД по городу Саратову (Кировский район)
2 задержанных: Анастасия Челнакова, Наталья Кузнецова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 10
Роман Цывкунов, Максим Максимов, Роман Будко, Ирина Будко, Сафина, Должонкова
Иркутск
В городе по крайней мере 14 задержанных
Отдел полиции № 5 УМВД по г. Иркутску
6 задержанных, среди них Дмитрий Баиров, Евгений Чуев, Игорь Голято, Дмитрий Толмачев.
Блогер, вел трансляцию
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Александра Шинкарёва.
Отпустили после опроса
Отдел полиции № 8 УМВД РОССИИ по г. Иркутску
1 задержанный: Дмитрий Толмачев.
Отдел полиции № 6 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Павел Харитоненко.
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Иркутску
2 задержанных: Вячеслав Воробей, Марина Сучкова.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Вячеслав Воробей, Марина Сучкова.
Отдел полиции № 10 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Никита Плехов.
Отдел полиции № 3 УМВД по г. Иркутску
2 задержанных: Николай Москаленко, Сергей Горкунов.
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Иркутску
1 задержанный: Антон Жуковец.
Курган
В городе по крайней мере 12 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Кургану
1 задержанный: Дарья Левкина.
Задержали возле дома, обвиняют в организации митинга
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Кургану
5 задержанных, среди них Анастасия Касьянова, Максим Александрович, Сергей Крапивин, Александр Макаров.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5
Софья Лопатина, Андрей Бойко, Алексей Шварц, Вероника Мингазова
Великий Новгород
В городе по крайней мере 11 задержанных
Управление МВД России по городу Великий Новгород
1 задержанный: Данила Лотуга.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Анна Киселева
Архангельск
В городе по крайней мере 11 задержанных
УМВД России по городу Архангельску
2 задержанных: Ольга Кузнецова, Ольга Логинова.
Октябрьское
3 задержанных: Егор Бутаков, Александр Копылов, Максим Карасев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4
Дмитрий Маракасов, Михаил Карасев, Владимир Когут
Астрахань
В городе по крайней мере 11 задержанных
УМВД России по г. Астрахани
2 задержанных: Александр Переверзев, Артур Положенков.
УМВД России по г. Астрахани (Кировский район)
1 задержанный.
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Астрахань (Советский район)
6 задержанных: Ярослав Савин, Михаил Долеев, Константин Головизнин, Петр Иванов, Алена Рябинина, Шиповалов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Тверь
В городе по крайней мере 11 задержанных
Отдел полиции Центральный УМВД по городу Твери
2 задержанных: Алексей Корненков, Дмитрий Кочетков.
Саранск
В городе по крайней мере 10 задержанных
Отдел полиции № 1 (по обслуживанию Октябрьского района ГО Саранск) УМВД по го Саранск
1 задержанный: Алексей Лукьянов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 9
Артур Киушкин, Андрей Ерофеев, Виктор Андреев, Маргарита Дуденкова, Анна Девеева, Елена Андреева, Мария Ишкурбанова, София Соломонова, Николай Федькин
Екатеринбург
В городе по крайней мере 10 задержанных
Отдел полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу
3 задержанных: Ирина Норман, Виктор Балдин, Алексей Орлов.
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу
2 задержанных: Александр Матвеев, Дмитрий Сушков.
Отдел полиции № 11 УМВД по городу Екатеринбургу
2 задержанных: Анастасия Югова, Елена Данилова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Элнур Захид-Оглы Джамшутов, Сергей Зыков, Алексей Гресько
Волгоград
В городе по крайней мере 10 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Волгограду
6 задержанных: Родион Макаренко, Алексей Клоков, Глеб Смирнов, Тимофей Андронов, Владимир Дементьев, Евгений Зубков.
Отдел полиции № 6 УМВД по г. Волгограду
1 задержанный: Эльдар Курмакаев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Вадим Серов, Давид Дживанян
Белгород
В городе по крайней мере 10 задержанных
Отдел полиции № 2 (Восточный) УМВД по г. Белгороду
1 задержанный: Полина Комарова.
Отдел полиции № 3 (Западный) УМВД по г. Белгороду
2 задержанных: Фёдор Даньшин, Дмитрий Александрович.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 7
Максим Климов, Владислав Александрович, Анна Харченко, Максим Желтиков, Аркадий Зирин
Набережные Челны
В городе по крайней мере 10 задержанных, не менее 6 остаются на ночь.
Отдел полиции № 3 «Центральный» УМВД по г. Набережные Челны
9 задержанных: Алина Казакова, Илья Волокитин, Рустем Маликов, Александр Климов, Софья Нечаева, Анастасия Боева, Данил Чернов, Данил Чернов, Анастасия Боева.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алина Казакова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Евгений Мозговой
Тамбов
В городе по крайней мере 9 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Тамбову
1 задержанный: Николай Копылов.
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Тамбову
3 задержанных, среди них Анна Нефёдова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 7
Николай Матвеев
Ярославль
В городе по крайней мере 9 задержанных
Отдел МВД России по Кировскому городскому району
3 задержанных: Денис Харитонов, Еа, Александр Катилов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 6
Артур Сидоров, Александр Смирнов, Александр Решкин, Тимур Решкин, Ибрагим Беков, Элчин Гусейнов
Челябинск
В городе по крайней мере 9 задержанных
Отдел полиции № 5 (Центральный район) УМВД по городу Челябинску
2 задержанных, среди них Александр Кашеваров.
Отдел полиции № 6 (Калининский район) УМВД по городу Челябинску
2 задержанных: Владимир Зыбин, Евгений Ливиринов.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Владимир Зыбин.
Отдел полиции «Северо-Западный» УМВД по городу Челябинску
1 задержанный: Рустам Абрамович.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 10
Виталий Ковальский, Виталий Ковальский, Никита Чечиков, Никита Чечиков, Виталий Ковальский, Никита Чечиков, Виталий Ковальский, Виталий Ковальский, Виталий Ковальский
Тула
В городе по крайней мере 8 задержанных
Отдел полиции «Советский» УМВД по г. Туле
2 задержанных: Виталий Солдатов, Кирилл Простомолотов.
Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Туле
6 задержанных: Наталья Румянцева, Дмитрий Колтаков, Юрий Безменов, Ярослав Силин, Александр Герфорт, Даниил Станиславский.
Петрозаводск
В городе по крайней мере 8 задержанных
УМВД России по городу Петрозаводску
2 задержанных: Алексей Буев, Диана Туманян.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 6
Евгений Александрович, Александр Шустик, Сергей Филенко, Савельева, Александра Ларюшкина
Красноярск
В городе по крайней мере 8 задержанных
Отдел полиции № 2 МУ МВД «Красноярское»
1 задержанный: Александр Письман.
Отдел полиции № 1 МУ МВД «Красноярское»
1 задержанный: Максим Осипенко.
Отдел полиции № 7 МУ МВД «Красноярское»
4 задержанных: Оксана Орешникова, Юрий Орешников, Виктор Казанцев, Анастасия Корсакова.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Юрий Орешников.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Наталья Петеримова, Герасим Артемьев
Ростов
В городе по крайней мере 8 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Ислам Саид Магамерзаев
Брянск
В городе по крайней мере 7 задержанных
УМВД России по г. Брянску
3 задержанных: Константин Веденкин, Елена Фёдорова, Андрей Фокин.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Андрей Фокин.
Задержали после обыска
отдельный батальон ППСП по г. Брянску
1 задержанный: Александр Маркин.
Задержан ночью
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Андрей Андронов, Анна Трибулкина
Находка
В городе по крайней мере 7 задержанных
Отдел МВД по городу Находке
5 задержанных, среди них Илья Вагин.
Задержали для проверки документов по подозрению в грабеже
Ростов-на-Дону
В городе по крайней мере 7 задержанных
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Ростову-на-Дону
4 задержанных, среди них Александр Цапко, Андрей Шемшура.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Александр Цапко, Андрей Шемшура.
Отдел полиции № 7 УМВД по городу Ростову-на-Дону
1 задержанный: Артем Кислицин.
Отдел полиции № 6 УМВД по городу Ростову-на-Дону
2 задержанных: Екатерина Верещагина, Вадим Кобзев.
Братск
В городе по крайней мере 7 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по г. Братску
7 задержанных, среди них Дарья Утенкова, Дарья Загородняя, Ирина Московских, Александр Благодарев, Константин Рябов, Ольга Железнова.
Нижний Новгород
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду
5 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев, Ефим Хазанов, Ирина Сокова.
На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Станислав Дмитриевский, Роман Тимченко, Андрей Краев, Ирина Сокова.
Дмитриевского задержали на выходе из дома, Хазанова — на работе, в Институте прикладной физики РАН
Отдел полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду
1 задержанный: Вячеслав Мурахтаев.
Чебоксары
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Чебоксары
1 задержанный: Михаил Шуляев.
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Чебоксары
3 задержанных: Вадим Никифоров, Алёна Лукиянова, Евгений Лукиянов.
Геленджик
В городе по крайней мере 6 задержанных
Отдел МВД по г. Геленджику
7 задержанных: Арсений Сорокин, Иван Шукшин, Никита Рыбка, Николай Котов, И А Драчук, Марина Романова, Александра Ефимова.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Арсений Сорокин, Никита Рыбка.
Ульяновск
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел МВД по Ленинскому району
2 задержанных, среди них Михаил Цветков.
На ночь в отделе остается 1 задержанный.
Отдел полиции № 1 по обслуживанию Железнодорожного района УМВД по г. Ульяновску
1 задержанный: Сергей Новиков.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 7
Анастасия Варганова, Анастасия Варганова, Анастасия Варганова, Анастасия Варганова, Анастасия Варганова, Анастасия Варганова
Рязань
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел МВД по Октябрьскому району города Рязани
6 задержанных: Кирилл Шевякин, Кирилл Шевякин, Кирилл Шевякин, Кирилл Шевякин, Кирилл Шевякин, Кирилл Шевякин.
Отдел полиции № 3 (по Железнодорожному району города Рязани)
2 задержанных: Александр Юров, Ксения Капранова.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ксения Капранова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Татьяна Евгеньеана Терещенкова, Анастасия Копылова
Нефтеюганск
В городе по крайней мере 5 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5
Карина Тимерханова, Ольга Никонова, Валерия Рейн, Азамат Холодаев, Тахмина Курбанова
Калуга
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Калуге
5 задержанных, среди них Сергей Кубак, Анастасия Иваненкова, Анастасия Меркулова, Илья Ермаков.
На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Сергей Кубак, Илья Ермаков.
Благовещенск
В городе по крайней мере 5 задержанных
Отдел полиции № 2 МО МВД «Благовещенский»
3 задержанных, среди них Андрей Лемещук.
Мурманск
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 3 УМВД по городу Мурманску
1 задержанный: Ольга Преснякова.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ольга Преснякова.
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Мурманску
1 задержанный: Павел Лоскутов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Самара
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 4
2 задержанных: Егор Бесчастнов, Евгений Ильин.
Отдел полиции № 5 в составе УМВД по городу Саратову (Октябрьский район)
1 задержанный: Дмитрий Цибирев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Егор Петров
Улан-Удэ
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 2 МВД по г. Улан-Удэ
1 задержанный: Лилия Донская.
Отдел полиции № 1 МВД по г. Улан-Удэ
2 задержанных, среди них Наталья Филонова.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Артём Бурлов
Липецк
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 8 УМВД по г. Липецку
2 задержанных: Илья Данилов, Ирина Евдокимова.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Данилов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Семен Корсаков, Елена Нестерова
Смоленск
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Смоленску
3 задержанных: Анастасия Пряжкина, Вера Пряжкина, Наталья Мицюк.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Лидия Зезюлина
Сургут
В городе по крайней мере 4 задержанных
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Сургуту
1 задержанный: Владислав Сергиенко.
Сотрудники Центра «Э» задержали на работе
Отдел полиции № 3 УМВД по г. Сургуту
3 задержанных: Надежда Горшенина, Максим Каримов, Тимофей Падерин.
Владимир
В городе по крайней мере 4 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 4
Никита Титов, Всеволод Елисеев, Евгений Ноздрачев, Кирилл Ишутин
Хабаровск
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Мария Нуйкина, Дмитрий Тимошенко, Иван Зуев
Пермь
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Антон Самошкин, Артем Файзулин
Кострома
В городе по крайней мере 3 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3
Неизвестная, Маргарита Заварухина, Александр Зыков
Магадан
В городе по крайней мере 3 задержанных
Отдел МВД по г. Магадану
2 задержанных: Дмитрий Журов, Александр Головчан.
Журова при задержании ударили головой о машину, повезли в травмпункт в сопровождении пяти росгвардейцев
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Андрей Щербаков
Вологда
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Иван Авдонин, Никита Селяков
Пятигорск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел МВД по г. Пятигорску
7 задержанных, среди них Даниил Ворошин.
Задержали в рамках некоего уголовного дела о сбыте оружия, однако собираются везти в суд по административному делу о нарушении на акции
Рыбинск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Межмуниципальное управление МВД России Рыбинское
2 задержанных: Иван Гусев, Олег Кашинцев.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Олег Кашинцев
Симферополь
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 3 «Центральный» УМВД по г. Симферополю
1 задержанный: Андрей Мельник.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алина Грек
Сыктывкар
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 1 в составе УМВД по г. Сыктывкару
1 задержанный: Елена Гулина.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Нина Ананина
Свободный
В городе по крайней мере 2 задержанных
Межмуниципальный отдел МВД России «Свободненский»
2 задержанных: Сергей Косых, Максим Шевчук.
Балаково
В городе по крайней мере 2 задержанных
МУ МВД РФ «Балаковское» (Балаково)
1 задержанный: Дамир Хисяметдинов.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Данила Александрович
Южно-Сахалинск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Максим Ермоленко, Виктор Шейко
Норильск
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2
Антон Криволапов, Дмитрий Максимов
Королёв
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции Центральный УМВД по г. о. Королев
2 задержанных: Алексей Голышев, Михаил Мухоян.
Истра
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел МВД по Истринскому району
1 задержанный: Ильяс Асадуллин.
Комсомольск-на-Амуре
В городе по крайней мере 2 задержанных
Отдел полиции № 4 УМВД по г. Комсомольск-на-Амуре
2 задержанных: Алексей Шевелев, Михаил Бодрин.
Махачкала
В городе по крайней мере 2 задержанных
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Юлия Сугуева
Ковров
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Апатиты
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД «Апатитский»
1 задержанный: Мария Горемыко.
Плавск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции «Чернский»
1 задержанный.
Якутск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Иван Лагунов
Новороссийск
В городе по крайней мере 1 задержанный, не менее 1 остаются на ночь.
Отдел полиции (Центральный район) УМВД по г. Новороссийску
1 задержанный: Александр Антонов.
На ночь в отделе остается 1 задержанный: Александр Антонов.
Волоколамск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Волоколамский ОМВД
1 задержанный: Татьяна Четверикова.
Дубна
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алексей Васильев
п. Нахабино
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции Нахабинский УМВД по Красногорскому району
1 задержанный: Антон Кузнецов.
Чебаркуль
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Чебаркуль
Конаково
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по Конаковскому району
2 задержанных: Игорь, Игорь.
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Игорь
Анапа
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Любовь Порыгина
Новосибирск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Кирилл Саенко
Пенза
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 УМВД по городу Пензе
1 задержанный: Александр Рогожкин.
Усть-Кут
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Алексей Тупицин
Омск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 9 УМВД по г. Омску
1 задержанный: Андрей Пеньков.
Саяногорск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Саяногорску
1 задержанный: Евгений Сергеев.
Торжок
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Олег Александрович
Череповец
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел полиции № 1 УМВД по г. Череповцу
1 задержанный.
Каменск-Уральский
В городе по крайней мере 1 задержанный
Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1
Андрей Тумашев
Петушки
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по Петушинскому району
1 задержанный: Илья Косыгин.
Задержан по пути в больницу — на сегодня была запланирована операция
Северодвинск
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Северодвинску
1 задержанный.
Лобня
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. о. Лобня
1 задержанный: Анатолий Рощин.
Осинники
В городе по крайней мере 1 задержанный
Отдел МВД по г. Осинники
1 задержанный: Дмитрий Войцешко.
Источник: ОВД.Инфо