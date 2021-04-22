Какой будет погода 22 апреля в Бердске: Самый точный прогноз
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Какой будет погода 22 апреля в Бердске: Самый точный прогноз

8:30:574/22/2021Фото: pixabay
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Как сообщают синоптики, ночью местами выпадет небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков.

Сегодня погода порадует
Весна потихоньку возвращается в Бердск. После вчерашнего снегопада и мороза, 22 апреля в Новосибирской области будет облачно, но с прояснениями. Как сообщают синоптики, ночью местами выпадет небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Если ночью столбик термометра опустится до -3, -8 °С, местами до -13 °С, то днём в Бердске потеплеет до +2, +7 °С.
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погодапрогноз
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