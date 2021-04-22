Песков открыл секрет, как заработал денег в 2020 году больше Путина
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Песков открыл секрет, как заработал денег в 2020 году больше Путина

9:17:444/22/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Доход Путина за 2020 год составляет 9, 9 млн руб., Дмитрия Пескова - 12,5 млн руб.

16 апреля появилась декларация о доходах высших госслужащих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его доход за прошлый год был больше, чем у главы государства. Песков получает проценты с банковских вкладов и средств, отданных в управление.

- Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент», — сообщил Песков на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о данных деклараций о доходах высших госслужащих.

По словам представителя Кремля, «по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении».

- У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты, есть денежные средства, которые находятся в управлении», — отметил пресс-секретарь. Он добавил, что «у госслужащих достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций».

Напомним, в декларации, опубликованной 16 апреля, доход президента за прошлый год составляет 9 млн 994 тыс. руб. Дмитрий Песков же заработал в 2020 около 12,5 млн руб.

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