Категорические запреты на 22 апреля на народный праздник, гадание на больного и почему вода сегодня имеет великую силу
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Категорические запреты на 22 апреля на народный праздник, гадание на больного и почему вода сегодня имеет великую силу

9:02:134/22/2021Фото: pixabay
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На народный праздник - Вадим Ключник – когда вышли из дома и пошли к ручью, не смейте ни с кем разговаривать.


Почему ключника? Потому что в конце апреля уже сошел снег и ключи по всей земле русской начинают бить из-под земли

Сегодня, 22 апреля, церковь чтит память мученика, архимандрита Вадима Персидского.

Почему ключника? Потому что в конце апреля уже сошел снег и ключи по всей земле русской начинают бить из-под земли.

Будущий святой жил в 4 столетии в Персии в богатой семье. Еще в юности он стал исповедовать христианство и раздал часть своего состояния для несения веры в люди. Позже построил в монастырь, куда поселился со своими сторонниками.
Но царь Персии в 376 году приказал всех обитателей монастыря схватить и бросить в темницу. Четыре месяца всех жестоко пытали.
Но никто не отрекся, кроме одного человека по имени Нирсан. И от него власть потребовала убить святого Вадима. Нирсана, когда он держал меч в руке во время казни, охватили муки совести, но, в конце концов, он отрубил Вадиму голову и потом этим же мечом убил себя.

Традиции и обряды на 22 апреля 2021 года

Обязательно нужно сходить к источнику – чистят их и берут чистйешей воды, которую пьют, умываются и варят на ней еду. Вода сегодня дает силы великие и большое здоровье.
Еще издавна существует обряд гадания на больного человека с использованием источника. Выходите из дома и ни с кем по пути к ручью не говорите, когда пришли к источнику – молитесь на все стороны – их 4, и спрашиваете мысленно у воды – выздоровеет ли больной? Если вода вдруг станет гладкой – то да, здоровье вернется к нему в ближайшее время, если же начнет бурлить, то конец жизни у этого человека очень скоро наступит.
В этот день уже можно выгонять скотину на луга, ведь уже есть первая трава.

Приметы на народный праздник Вадима Ключника

Если солнце взошло сегодня с мутными бликами, то не ждите осадков еще несколько суток.
Если туман такой плотный, что и ветер с ним не может справиться, то ожидайте отменный урожай всего этим летом.
Ливень на Вадима Ключника – тоже к отличному урожаю.
Ну если вы увидели первый желтый одуванчик, то уже точно пришла окончательная весна.

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праздникпраздникиВадим Ключник
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