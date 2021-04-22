Столото 25 апреля 2021 года: в тираже 1385 суперсерии «Русского лото» джекпот 900 млн руб.

Майская суперсерия в самом разгаре. На очереди следующая партия загородных домов.
В тираже 25 апреля 2021 года вас ждут Джекпот 900 миллионов и множество денежных призов.
Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет. Испытайте удачу, пополните ряды победителей!
Напоминаем, покупая пакет «Майская суперсерия» вы становитесь участником сразу 3 ближайших тиражей «Русского лото» с особенными призами.
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 24 апреля.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 25 апреля, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей.
Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.
88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен, в случае если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».
Источник: stoloto.ru