Столото 25 апреля 2021 года: в тираже 439 «Жилищной лотереи» суперприз 700 млн руб. и 10 коттеджей

25 апреля 2021 года в "Жилищной лотерее" Суперприз: 700 000 000 ₽ Пришло время для особого тиража «Жилищной лотереи».
В эти выходные выигрыши будут от 200 рублей, а билеты стоят всего 100 рублей. Ещё будут разыграны 10 коттеджей, а суперприз — 700 000 000 рублей.
Пора действовать и выбирать билеты. Желаем всем удачи!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 24 апреля.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 25 апреля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент коттеджа — 800 000 ₽
В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.
Источник: stoloto.ru