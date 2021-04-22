Столото 25 апреля 2021 года: в тираже 439 «Жилищной лотереи» суперприз 700 млн руб. и 10 коттеджей
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Столото 25 апреля 2021 года: в тираже 439 «Жилищной лотереи» суперприз 700 млн руб. и 10 коттеджей

6:53:124/22/2021Фото: pixabay
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Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 25 апреля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20 по московскому времени.

Разыгрывается 700 млн рублей

25 апреля 2021 года в "Жилищной лотерее" Суперприз: 700 000 000 ₽ Пришло время для особого тиража «Жилищной лотереи».

В эти выходные выигрыши будут от 200 рублей, а билеты стоят всего 100 рублей. Ещё будут разыграны 10 коттеджей, а суперприз — 700 000 000 рублей.

Пора действовать и выбирать билеты. Желаем всем удачи!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 24 апреля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 25 апреля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент коттеджа — 800 000 ₽

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Источник: stoloto.ru

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лотереяСтолотожилищная лотереятираж 439
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