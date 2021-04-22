Пьяница надругался над тремя соседскими детьми после гулянки

Житель Тайги обвиняется в насильственном преступлении сексуального характера против детей, ему вынесли приговор.
Уточняется, что в мае 2020 года 37-летний мужчина употреблял алкоголь в гостях у знакомого. После посиделок он увидел во дворе соседских детей. После предложения пойти к мужчине на участок, дети согласились. Преступник надругался над мальчиками 12 и 4 лет и 8-летней девочкой. Мужчина отпустил детей и попросил их никому не рассказывать об этом.
- Дома родители услышали разговор детей и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, — сообщили в полиции.
Обвиняемый получил срок в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.