Пьяница надругался над тремя соседскими детьми после гулянки
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Пьяница надругался над тремя соседскими детьми после гулянки

9:55:184/22/2021Фото: pixabay.com
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Дома родители услышали разговор детей и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

Обвиняемому назначили срок в виде 16 лет 6 месяцев

Житель Тайги обвиняется в насильственном преступлении сексуального характера против детей, ему вынесли приговор.

Уточняется, что в мае 2020 года 37-летний мужчина употреблял алкоголь в гостях у знакомого. После посиделок он увидел во дворе соседских детей. После предложения пойти к мужчине на участок, дети согласились. Преступник надругался над мальчиками 12 и 4 лет и 8-летней девочкой. Мужчина отпустил детей и попросил их никому не рассказывать об этом.

- Дома родители услышали разговор детей и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, — сообщили в полиции.

Обвиняемый получил срок в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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