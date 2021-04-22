Размер средней зарплата сибиряка в 2021 году назван - 43 305 рублей

Средняя зарплата работников организаций Сибирского федерального округа в январе – феврале текущего года составляет 43305 рублей. Регионы с более высоким уровнем заработной платы – Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Томская область. Это обусловлено спецификой отраслевой структуры регионов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по регионам Сибирского федерального округа в январе – феврале 2021 года
(рублей)
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СФО
Республики
Края
Области
Алтай
Тыва
Хакасия
Алтай-ский
Красно-ярский
Иркутская
Кеме-ровская - Кузбасс
Новоси-бирская
Омская
Томская
Всего
43305
35178
41073
42868
29018
53234
48689
43802
40793
37038
45650
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
30878
20807
16268
24233
23689
32436
47340
29001
28753
25875
41162
Добыча полезных ископаемых
77785
41797
66797
54706
44489
109388
94039
62138
43986
47975
90546
Обрабатывающие производства
45777
23343
23395
54121
29533
60369
50854
47575
40103
45043
42254
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
47148
36989
45314
52545
33368
58169
57525
41224
42858
38933
52131
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
37014
26992
23705
33416
25232
58265
36788
31509
28422
31155
37263
Строительство
41340
21093
36472
37530
21673
51655
44092
44267
32510
42244
38428
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
31286
31979
27429
30989
21708
34770
29441
37529
33537
30465
27351
Транспортировка и хранение
48204
34921,0
42020
51165
32058
58047
57273
45787
42641
37415
53053
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
25845
34404
27669
24272
17662
34193
27396
24427
23026
24614
25800
Деятельность в области информации и связи
56182
33379
39976
37797
33868
57658
52719
44638
71742
41596
71845
Деятельность финансовая и страховая
63130
73505
83844
62531
51264
65043
63033
52366
74033
51749
68998
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
29393
27756
29528
28053
19239
36442
29060
27895
31349
25071
31076
Деятельность профессиональная, научная и техническая
53765
28890
35822
39612
30216
67733
55832
50945
50920
48350
61017
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
30563
19626
25705
30812
21240
39009
35180
26462
29458
22511
33438
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
48813
45136
57593
50775
38081
56361
57524
47053
43682
42494
48453
Образование
35223
30407
32683
32330
26849
40346
39656
35216
35103
29466
38943
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
41547
38516
39176
39634
31221
48839
46829
39708
42682
35991
43461
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
38525
32957
33277
33718
24633
44852
39668
36227
43825
34863
34422
Предоставление прочих видов услуг
29300
22980
30634
19206
18776
40756
30387
31701
30128
22002
30372