Размер средней зарплата сибиряка в 2021 году назван - 43 305 рублей
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Размер средней зарплата сибиряка в 2021 году назван - 43 305 рублей

1:00:334/22/2021Фото: pixabay.com
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Регионы с более высоким уровнем заработной платы – Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Томская область.

Зарплата в регионах СФО


Средняя зарплата работников организаций Сибирского федерального округа в январе – феврале текущего года составляет 43305 рублей. Регионы с более высоким уровнем заработной платы – Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Томская область. Это обусловлено спецификой отраслевой структуры регионов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата


по регионам Сибирского федерального округа в январе – феврале 2021 года
(рублей)





СФО

Республики

Края

Области

Алтай

Тыва

Хакасия

Алтай-ский

Красно-ярский

Иркутская

Кеме-ровская - Кузбасс

Новоси-бирская

Омская

Томская
Всего

43305

35178

41073

42868

29018

53234

48689

43802

40793

37038

45650
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

30878

20807

16268

24233

23689

32436

47340

29001

28753

25875

41162
Добыча полезных ископаемых

77785

41797

66797

54706

44489

109388

94039

62138

43986

47975

90546
Обрабатывающие производства

45777

23343

23395

54121

29533

60369

50854

47575

40103

45043

42254
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

47148

36989

45314

52545

33368

58169

57525

41224

42858

38933

52131
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

37014

26992

23705

33416

25232

58265

36788

31509

28422

31155

37263
Строительство

41340

21093

36472

37530

21673

51655

44092

44267

32510

42244

38428
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

31286

31979

27429

30989

21708

34770

29441

37529

33537

30465

27351
Транспортировка и хранение

48204

34921,0

42020

51165

32058

58047

57273

45787

42641

37415

53053
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

25845

34404

27669

24272

17662

34193

27396

24427

23026

24614

25800
Деятельность в области информации и связи

56182

33379

39976

37797

33868

57658

52719

44638

71742

41596

71845
Деятельность финансовая и страховая

63130

73505

83844

62531

51264

65043

63033

52366

74033

51749

68998
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

29393

27756

29528

28053

19239

36442

29060

27895

31349

25071

31076
Деятельность профессиональная, научная и техническая

53765

28890

35822

39612

30216

67733

55832

50945

50920

48350

61017
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

30563

19626

25705

30812

21240

39009

35180

26462

29458

22511

33438
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

48813

45136

57593

50775

38081

56361

57524

47053

43682

42494

48453
Образование

35223

30407

32683

32330

26849

40346

39656

35216

35103

29466

38943
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

41547

38516

39176

39634

31221

48839

46829

39708

42682

35991

43461
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

38525

32957

33277

33718

24633

44852

39668

36227

43825

34863

34422
Предоставление прочих видов услуг

29300

22980

30634

19206

18776

40756

30387

31701

30128

22002

30372
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