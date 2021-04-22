Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно

Российский лидер заявил, что наша страна не принимает стилистику требований других стран по отношению к себе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о том, собирается ли Москва обсуждать требование главы МИДа Чехии Якуба Кулганека. На что он ответил: - Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований.
Напомним, что Чехия требует принять обратно 20 чешских дипломатов, которых выслали из страны. Кулганек требует всех сотрудников на свои места в дипломатическом представительстве. Как сообщил МИД, решение Кремля будет принято сегодня до 12:00 (13:00 мск).