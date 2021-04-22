Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно
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Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно

10:21:174/22/2021Фото: pixabay.com
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Дмитрий Песков заявил, что с Россией бесперспективно говорить в стилистике требований.

Кулганек выразил протест против высылки из Москвы 20 дипломатов

Российский лидер заявил, что наша страна не принимает стилистику требований других стран по отношению к себе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о том, собирается ли Москва обсуждать требование главы МИДа Чехии Якуба Кулганека. На что он ответил: - Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований.

Напомним, что Чехия требует принять обратно 20 чешских дипломатов, которых выслали из страны. Кулганек требует всех сотрудников на свои места в дипломатическом представительстве. Как сообщил МИД, решение Кремля будет принято сегодня до 12:00 (13:00 мск).

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чехиядипломатыпесков
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