В Бердске создали уникальное оборудование, которое уничтожает отвратительные запахи куриного помета на птицефабрике в Улан-Удэ

В Бердске изготовили для бурятской птицефабрики специальное оборудование для утилизации отходов, в частности куриного помета. Это сделано ради уничтожения неприятного запаха по близлежащим местам, где проживают горожане.
- Каждый год летом к нам обращались горожане с жалобами на неприятный запах с птицефабрики. Администрация города неоднократно обсуждала с предприятием вопрос о правильном и безопасном методе утилизации куриного помета. С вводом новой котельной должна решиться эта проблема, - сообщил Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети.
Впрочем, стоит отметить, что изготовленное котельное оборудование является первым и единственным экземпляром в России. Оно полностью обеспечивает термическое разложение сероводорода, аммиака и меркаптаны - опасных газов для человека.
За сутки на птицефабрике сжигают около 10 тонн в сутки, тепло от оборудования идет на для обогрева птичника, а зола после сжигания на удобрение.
Мэр города поддержал новые технологии и посоветовал всем покупать яйца на Улан-Удэнской птицефабрике, особенно перед пасхой.
- Радует, что наши предприятия внедряют новые современные технологии. В преддверии праздника Воскресения Христова всем советую приобретать яйцо нашей Улан-Удэнской птицефабрики, - написал мэр.