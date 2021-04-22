Церковные праздники в мае 2021: полный список на каждый день

Православный календарь на май 2021 года
Дни особого поминовения усопших
9 мая ‒ Поминовение усопших воинов
11 мая ‒ Радоница
Церковные посты
Многодневные
15 марта - 1 мая ‒ Великий пост
Сплошные седмицы
недели, в которых нет поста в среду и пятницу
3 - 8 мая ‒ Пасхальная седмица
Подробный список по датам:
|1 маяСб
|
Великий пост 48 день
Страстная седмица 6 день
Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
|2 маяВс
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Пасха
Преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха
Блаженной Матроны Московской
|3 маяПн
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Пасхальная седмица 1 день
Преподобного Феодора Трихины
Преподобного Александра Ошевенского, игумена
Мученика младенца Гавриила Белостокского
|4 маяВт
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Пасхальная седмица 2 день
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия, Акутиона
|5 маяСр
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Пасхальная седмица 3 день
Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца
Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов от 70-ти Луки и Климента
Преподобного Виталия Александрийского
|6 маяЧт
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Пасхальная седмица 4 день
Великомученика Георгия Победоносца
Мученицы царицы Александры Римской
Иверской иконы Божией Матери
|7 маяПт
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Пасхальная седмица 5 день
Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Преподобных Саввы Печерского, и Алексия, затворника Печерского
|8 маяСб
|
Пасхальная седмица 6 день
Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна)
Преподобного Сильвестра Обнорского
|9 маяВс
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Поминовение усопших воинов
Священномученика Василия, епископа Амасийского
Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)
Преподобного Иоанникия Девиченского
Праведной Глафиры девы
|10 маяПн
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Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня
Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
|11 маяВт
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Радоница
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
Святителя Кирилла, епископа Туровского
|12 маяСр
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Девяти мучеников Кизических
Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского
Святителя Василия Острожского, митрополита
|13 маяЧт
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Апостола Иакова Зеведеева
Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского
Святителя Доната, епископа Еврийского
|14 маяПт
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Пророка Иеремии
Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
Священномученика Макария, митрополита Киевского
Благоверной Тамары, царицы Грузинской
Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия
|15 маяСб
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Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373)
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила)
|16 маяВс
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Мученика Тимофея и мученицы Мавры
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
|17 маяПн
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Мученицы Пелагии девы, Тарсийской
Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде
|18 маяВт
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Великомученицы Ирины Македонской
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
|19 маяСр
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Праведного Иова Многострадального
Преподобного Михея Радонежского
Мученика Вукашина Ясеновацкого
Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника
|20 маяЧт
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Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского
|21 маяПт
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Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских
|22 маяСб
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Пророка Исаии
Мученика Христофора Ликийского
Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая
Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
Преподобного Иосифа Оптинского
|23 маяВс
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Апостола Симона Зилота
Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого
|24 маяПн
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Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Священномученика Мокия
Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
Святителя Никодима, архиепископа Сербского
Преподобного Софрония Печерского, затворника
|25 маяВт
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Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
Святителя Епифания, епископа Кипрского
Святителя Германа, патриарха Константинопольского
Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита
|26 маяСр
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Мученицы Гликерии девы и с нею, мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного
Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Мученика Александра Римского
|27 маяЧт
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Мученика Исидора Хиосского
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
|28 маяПт
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Преподобного Пахомия Великого
Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
Преподобных Евфросина и ученика его,Серапиона, Псковских
|29 маяСб
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Преподобного Феодора Освященного, игумена
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца
|30 маяВс
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Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии (Юнии)
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
|31 маяПн
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Память святых отцов семи Вселенских Соборов
Мученика Феодота Корчемника и семи дев, мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины