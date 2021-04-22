Церковные праздники в мае 2021: полный список на каждый день
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Церковные праздники в мае 2021: полный список на каждый день

2:20:214/22/2021Фото: Pixabay
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В мае 2021 года отмечается дня поминовения и 100 православных праздников.

церковь
В мае отмечается 100 праздников

Православный календарь на май 2021 года


Дни особого поминовения усопших

9 мая ‒ Поминовение усопших воинов

11 мая ‒ Радоница

Церковные посты

Многодневные

15 марта - 1 мая ‒ Великий пост

Сплошные седмицы

недели, в которых нет поста в среду и пятницу

3 - 8 мая ‒ Пасхальная седмица

Подробный список по датам:
1 маяСб
Великий пост 48 день
Страстная седмица 6 день
Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
2 маяВс
Пасха
Преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха
Блаженной Матроны Московской
3 маяПн
Пасхальная седмица 1 день
Преподобного Феодора Трихины
Преподобного Александра Ошевенского, игумена
Мученика младенца Гавриила Белостокского
4 маяВт
Пасхальная седмица 2 день
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия, Акутиона
5 маяСр
Пасхальная седмица 3 день
Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца
Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов от 70-ти Луки и Климента
Преподобного Виталия Александрийского
6 маяЧт
Пасхальная седмица 4 день
Великомученика Георгия Победоносца
Мученицы царицы Александры Римской
Иверской иконы Божией Матери
7 маяПт
Пасхальная седмица 5 день
Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Преподобных Саввы Печерского, и Алексия, затворника Печерского
8 маяСб
Пасхальная седмица 6 день
Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна)
Преподобного Сильвестра Обнорского
9 маяВс
Поминовение усопших воинов
Священномученика Василия, епископа Амасийского
Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)
Преподобного Иоанникия Девиченского
Праведной Глафиры девы
10 маяПн
Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня
Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
11 маяВт
Радоница
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
Святителя Кирилла, епископа Туровского
12 маяСр
Девяти мучеников Кизических
Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского
Святителя Василия Острожского, митрополита
13 маяЧт
Апостола Иакова Зеведеева
Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского
Святителя Доната, епископа Еврийского
14 маяПт
Пророка Иеремии
Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
Священномученика Макария, митрополита Киевского
Благоверной Тамары, царицы Грузинской
Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия
15 маяСб
Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373)
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила)
16 маяВс
Мученика Тимофея и мученицы Мавры
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
17 маяПн
Мученицы Пелагии девы, Тарсийской
Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде
18 маяВт
Великомученицы Ирины Македонской
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
19 маяСр
Праведного Иова Многострадального
Преподобного Михея Радонежского
Мученика Вукашина Ясеновацкого
Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника
20 маяЧт
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского
21 маяПт
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских
22 маяСб
Пророка Исаии
Мученика Христофора Ликийского
Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая
Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
Преподобного Иосифа Оптинского
23 маяВс
Апостола Симона Зилота
Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого
24 маяПн
Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Священномученика Мокия
Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
Святителя Никодима, архиепископа Сербского
Преподобного Софрония Печерского, затворника
25 маяВт
Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
Святителя Епифания, епископа Кипрского
Святителя Германа, патриарха Константинопольского
Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита
26 маяСр
Мученицы Гликерии девы и с нею, мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного
Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Мученика Александра Римского
27 маяЧт
Мученика Исидора Хиосского
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
28 маяПт
Преподобного Пахомия Великого
Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
Преподобных Евфросина и ученика его,Серапиона, Псковских
29 маяСб
Преподобного Феодора Освященного, игумена
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца
30 маяВс
Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии (Юнии)
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
31 маяПн
Память святых отцов семи Вселенских Соборов
Мученика Феодота Корчемника и семи дев, мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины
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