О последствиях прививки от коронавируса и осложнениях после болезни рассказал врач
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О последствиях прививки от коронавируса и осложнениях после болезни рассказал врач

1:41:054/22/2021,Маргарита МартыноваФото: pixabay
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Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов: "Реакции есть, они все учитываются, есть такой регистр, который ведется в масштабах страны по всем регионам".

вакцина
Привитые не испытывают больших трудностей

Главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о том, какие последствия могут ожидать пациента после прививки против коронавируса. Как отмечает опытный медик, сегодня главное - привить максимум людей. Это поможет избежать всплеска третьей волны коронавируса. Ведь не за горами майские праздники и мало кто будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

- Осложнений у нас никаких не зарегистрировано. Зафиксировано лишь 5% реакций, которые говорят о том, что организм на вакцину реагирует. Это хорошо - значит вырабатывается иммунитет. Мы даже не знаем об осложнениях в масштабах области. Реакции есть, они все учитываются, есть такой регистр, который ведется в масштабах страны по всем регионам. Температура 37-38, голова болела — такие регистрируем реакции на вакцинацию. Но осложнений нет.

Последствия у всех переболевших коронавирусом неизбежны. Все органы заинтересованы — начиная от мозгов и кончая пятками. Кардиологи отмечают в течение 2-3 месяцев после выписки из больницы с ковидом высокую летальность у людей с хроническими заболеваниями сердца. Первые три месяца после выписки человек болен, должен беречься, восстанавливаться, реабилитироваться. Многие санатории предлагают сейчас реабилитационные программы, - отметил Алексей Кайгородов.

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вакцинацияпоследствиякоронавирус
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